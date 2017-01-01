Samanyolu Haber /Gündem / Reina önünde şehit düşen polisin son paylaşımı /01 Ocak 2017 12:49

Reina önünde şehit düşen polisin son paylaşımı

Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen saldırıda 1 polis şehit oldu, 38 kişi hayatını kaybetti. Şehit olan Polis Burak Yıldız'ın Instagram hesabında, Beşiktaş'ta gerçekleştirilen hain saldırı sonrası şehit olan polisler için paylaştığı bir şiir ortaya çıktı.

Reina katliamını yapan terörist içeri böyle girdi

Şehit polisin son paylaşımı

İstanbul Ortaköy'de yeni yılın ilk saatlerinde gece kulübü Reina'da gerçekleştirilen terör saldırıda 38 kişi hayatını kaybederken, 1 polis şehit oldu. Noel baba kıyafetli saldırgan tarafından uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıda 4'ü ağır 69 kişi yaralandı. Saldırgan kapı önünde bekleyen Polis Burak Yıldız'ı şehit ederek gece kulübünün içerisine girdi ve etrafa rastgele ateş açtı.



Polis memuru 1995 doğumlu Şehit Burak Yıldız, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sabah saatlerinde cenazesi yakınları tarafından teslim alınan şehidin arkasından ailesi ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.
3 hafta önce arkadaşlarını uğurlamıştı
21 yaşında şehadete kavuşan Burak Yıldız, sosyal medya hesabından sık sık mesleğiyle ilgili paylaşımlar yapmıştı. Sadece bir buçuk sene önce mezun olduğu Polis Meslek Yüksekokulu'ndaki mezuniyet gününden annesi ile fotoğrafını paylaşan Burak Yıldız, "Canımın içi her şey senin için" yazmıştı. 3 hafta önce benzer bir terör saldırısına uğrayan ve Beşiktaş'ta hayatını kaybeden meslektaşları için acısını dile getiren Şehit
Yıldız takipçileri ile şu satırları paylaşmıştı:

"Yere düştü kaskınız, annenizin öpmeye kıyamadığı alnınızı koruyan. Bir sedyeye koyuldu hayalleriniz, kim bilir kaçtı yaşınız.
20, 21, 22? Yaşınızla ölçülebilir mi ki yiğitliğiniz? Şimdi ardınızdan gözlerimizde yaş, yüreğimizde yangın kaldı. Kinimiz diri kalacak. Allah gözü yaşlı Ailelerinize sabır versin. Mekanınız cennet olsun kardeşlerim."
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