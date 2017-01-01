Samanyolu Haber /Gündem / İsveç'ten Türkiye'deki vatandaşlarına korkutan uyarı /01 Ocak 2017 13:35

İsveç'ten Türkiye'deki vatandaşlarına korkutan uyarı

İstanbul’da Reina'ya düzenlenen saldırının ardından, İsveç Dışişleri Bakanlığı İstanbul’daki vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Reina'daki dehşet anlarını anlattı

İstanbul’da Reina'ya düzenlenen saldırının ardından, İsveç Dışişleri Bakanlığı İstanbul’daki vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Uyarıda vatandaşların dışarıya çıkmamaları, gelişmeleri izlemeleri istendi.

Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Sara Modin İstanbul’daki İsveç vatandaşlarının İsveç’teki yakınları ile temas halinde olmalarını isteyerek bakanlık sitesinde saldırı ile ilgili gelişmelerin anında güncellendiğini söyledi.

İsveç’in Türkiye seyahat uyarısı yapmadığını belirten İsveç Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ‘‘Seyahat uyarısı tek bir olaya bağlı değildir. İstanbul son zamanlarda birçok trajediye sahne oldu. Ancak uyarı genel bir güvenlik değerlendirmesi sonucu ve sıklıkla da Avrupa ile işbirliği içinde yapılır’’ dedi.
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