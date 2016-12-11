Bu bir padişahlık teklifidir

Meclise sunulmuş olan teklif bir padişahlık teklifidir





Partisinin Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlediği ‘İş’te CHP’ projesinin sunumunun yapılacağı ‘2’nci Büyük Buluşma’ toplantısına katılan Böke, program öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Anayasa değişikliği teklifinin TBMM Başkanlığına sunulmasıyla ilgili sorulara Böke, şu karşılığı verdi:

”Meclise sunulmuş olan teklif bir padişahlık teklifidir. CHP’nin bu teklife karşı görüşü teklif gelmeden önce neyse, teklif geldikten sonra daha da açık bir biçimde ortaya çıktı. CHP, Türkiye’de güçlendirilmiş bir parlamenter bir demokrasinin, Türkiye’nin aydınlığı için bir vazgeçilmez olduğunu dün de söylüyordu, bugün de söylemeye devam ediyor. Bu teklif Türkiye’de demokrasiyi tamamen yerle bir eden, bugün yaşıyor olduğumuz tek adam rejimini hukuka döken bir düzenlemedir.”





‘BU DÜZENİN HUKUKA GEÇMESİNE ASLA İZİN VERMEYİZ’





Bu düzenin hukuka geçmesine asla izin vermeyeceklerini vurgulayan Böke, başka partilerin nasıl oy kullanacağı konusunda yorum yapmayı uygun görmediklerini söyledi. Selin Sayek Böke, “Bu teklife evet diyecek olan herkes de, Türkiye’nin refahının önünde kendisi engel olacaktır, Türkiye’nin zenginliğinin önünde kendisi engel olacaktır, Türkiye demokrasisinin önünde kendisi bir engel olacaktır, 330’u bulup bulmayacağı bu prensiplerle değerlendirilmeli diye düşünüyorum” dedi.





İSTANBULDA'Kİ TERÖR SALDIRISI





İstanbul’daki terör saldırısıyla ilgili konuşan Böke, şunları söyledi:





“Her şeyden önce bu terörü kuvvetle lanetliyoruz, Türkiye’ye terör ile bir şey dayatmaya çalışan hiçbir gücün Türkiye’ye bunu yaptıramayacağı gerçeğini de bir kez daha vurgulama ihtiyacı duyuyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, geride bıraktıkları sevenleri ve tüm Türkiye’ye de başsağlığı ve sabır diliyoruz. Biz CHP olarak Türkiye’nin birliği bütünlüğü ve bu birlik bütünlüğü bütün dünya içerisinde bir barış mesajı vererek yayma ihtiyacını gidermek için her adımı atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz.” Açıklamanın ardından Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ve partililerin katılımıyla program gerçekleştirildi.