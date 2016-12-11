OHAAA MHP'nin "'evet' dediği madde!







CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, AKP-MHP'nin Anayasa teklifinde, ilk başkanlık seçiminin, AKP'nin ilk kez iktidara geldiği tarih olan "3 Kasım"a denk geldiğini hatırlatarak "OHAAAA!!! MHP'nin evet dediği madde: İlk başkanlık seçimi 03 Kasım. 2019 AKP'nin iktidara gelip MHP'nin baraj altı kalışının 17. Yıldönümü" diye yazdı.





Özgür Özel devamında, "AKP'nin gayri resmi Bayram günü MHP tarihinin en acı günü Geçici Md.21'de İnanamayan; Yok artık diyen, Görmem lazım diyen MHP'liler için:" ifadelerini kullandı ve ilgili maddenin olduğu sayfanın görüntüsünü paylaştı.





Özgür Özel'in atıfta bulunduğu 3 Kasım 2002 seçimlerinde, AKP ilk kez iktidara gelmiş. Seçimlerde sadece AKP ve CHP barajı aşıp Meclis'e girerken, MHP ise yüzde 8.36 oy oranı ile baraj altında kalmış ve Meclis'e girememişti.







