Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'de AB'den çıkış için ödenmesi gereken 44 milyar Euro muamması /09 Haziran 2019 13:52

İngiltere'de AB'den çıkış için ödenmesi gereken 44 milyar Euro muamması

İngiltere'de Theresa May'in istifasından sonra öne çıkan başbakan adaylarından olan eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, koşullar İngiltere adına iyileştirilene kadar, Brexit anlaşması gereği ülkesinin AB'ye ödemesi gereken tazminatı ödemeyeceklerini dile getirdi.

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İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecinin destekçilerinden ve May'in istifasından sonra başbakan olmasına kesin gözüyle bakılan eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ülkesi ile AB arasında varılan Brexit anlaşması gereği, İngiltere’nin ödemesi gereken yaklaşık 44 milyar euroluk tazminatı hemen ödemeyeceğini söyledi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre Johnson, Brexit koşulları İngiltere adına iyileştirilene ve süreçle ilgili daha net bir tablo ortaya çıkana kadar tazminat ödemeyeceklerini ifade etti.

"İyi bir anlaşmanın sonuçlanması için para hem müthiş bir çözüm, hem de müthiş bir rüşvet aracıdır" diyen Johnson, anlaşmanın nihai bir biçimde tamamlanmamasına rağmen çekin tümünün altına imza atmayı hep tuhaf bulduğunu belirtti.

Geçen hafta İngiltere'yi ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump da İngilizlere, AB'ye olan borçlarını ödememe tavsiyesinde bulunmuş ve Boris Johnson'ın parti liderliği ve başbakanlık için mükemmel meziyetlere sahip olduğunu dile getirmişti. AB ile İngiltere arasında daha önce yapılan görüşmelerde, İngilizlerin aldığı Brexit kararının, AB’ye getireceği maddi yükün karşılanması için Londra’nın 44 milyar euro tazminat ödemesi üzerinde anlaşma sağlanmıştı.

İngiltere eski Dışişleri Bakanı Johnson, içinde bulunduğu kabinenin lideri ve partisinin genel başkanı Theresa May'in Brexit siyasetinden hoşnut olmadığı için, geçen yıl bu görevinden istifa etmişti.
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