Samanyolu Haber /Gündem / İBB'den gider ayak Bilal'e yeni hediye: 7,3 milyon TL’ye okçuluk müzesi yaptırıyorlar /10 Haziran 2019 13:10

İBB'den gider ayak Bilal'e yeni hediye: 7,3 milyon TL’ye okçuluk müzesi yaptırıyorlar

Beyoğlu Okçuluk Müzesi yapımı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinden 7,3 milyon lira çıkacağı belirtildi. İBB’nin Bilal Erdoğan'ın Okçular Vakfı’na destek için yaptığı 16.6 milyon TL’lik harcama da geçtiğimiz haftalarda kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yapı İşleri Müdürlüğü'nün Beyoğlu Okçuluk Müzesi yaptırmak için 3 Aralık 2018 tarihinde açtığı ihale sonuçlandı ve çalışmalar başladı. İBB'nin yaklaşık maliyetini 8 milyon 394 bin lira olarak belirlediği müze inşaatı ihalesini, 7 milyon 373 bin 332 TL'lik teklifin sahibi Anka Mimarlık kazandı. Firmayla imzalanan sözleşmeye göre müze inşaatının 30 Temmuz 2019 tarihinde bitirilmesi gerekiyor.

Sözcü'nün haberine göre, müzede dünya okçuluğu içinde Türk okçuluğunun yeri; tarih öncesi, antik dönem, uzak doğu, batı ve Orta Asya Türklerinden örnekler verilerek anlatılacak. Müzede ok yapımı bölümü de olacak. Müzede savaşlarda okçular, ok atma müsabakaları canlandırmalarla anlatılacak. Müzenin “Okçuluğun dini ve kültürel önemi” bölümü de yer alacak. Bu bölümde hadisler ve divan edebiyatından örnekler verilecek. Okmeydanı ve okçular Tekkesi bölümü de bulunacak. Müze için 2017 yılında açılan ihale ile 75 bin TL'ye fikir projesi hazırlatılmıştı. 2018 yılında da uygulama projesi için 430 bin liralık ihale düzenlenmişti.

İBB’den Ensar'dan sonra en çok yardım alan vakfın 16.6 milyon TL ile mütevelli heyetinde Bilal Erdoğan’ın bulunduğu Okçular Vakfı olduğunu belirtilmişti. İBB'nin 2018 için hazırladığı ama yayımlamadığı STK (Sivil Toplum Kuruluşu)-Okul-Yurt Faaliyeti Raporu'na göre İBB, Okçular Vakfı'na bakım, onarım, tamirat, gezi ve proje desteği olarak 16.6 milyon TL'lik yardımda bulunmuştu.
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