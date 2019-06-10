İBB'ye devredilmeyen İstanbul Otogarı'nı kim işletiyor?

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, bugünkü yazısında mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan İstanbul Otogarı'nın işletilmesine ilişkin soru işaretlerini paylaştı. Metro Turizm'in sahibi firari Galip Öztürk'ün kızı Ayten Öztürk Ünal tarafından işletilen İstanbul Otogarı'nın devir süresi 5 Mayıs 2019 tarihinde sona erdi. Ulaşımın kalbindeki İstanbul Otogarı'nın yönetimi ve mali boyutunun herkesi ilgilendiren bir nitelik taşıdığını dile getiren Toker, "İstanbul Otogarı kasasına 5 Mayıs'tan bu yana (Bayram trafiğinin önemi ortada) giren hasılat nedir? Haksız kazanç doğmuş mudur?" sorularını sordu.





Toker'in yazısının ilgili bölümü şöyle:





"İstanbul Otogarı işletmesi 25 yıl önce Avrasya Terminal A.Ş.'ye devredildi.Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği'nden tahsis sözleşmesi ile yapılan devirde işletme süresi 25 yıl olarak belirlenmişti.

Kısa adı AVTER olan şirketin 2017 Faaliyet Raporu'ndan birkaç bilgi:

Sürenin bitiş tarihi: 5 Mayıs 2019.

Şirket kârı: 244 milyon 780 bin 135 TL.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı: Ayten Öztürk Ünal.





Ünal, Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk'ün kızı.









Galip Öztürk hakkında öldürmeye azmettirme suçundan verilen ömür boyu hapis cezasında bir dizi hukuki aşamanın ardından Yargıtay Ceza Genel Kurulu geçen kasımda “infazın devamı” na karar verdi.

Firari olduğu belirtilen Galip Öztürk'ün yer aldığı bir fotoğraf karesi önce sosyal medyada sonra da internet medyasında gündem oldu.





Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Hidayet Türkoğlu da yer alıyordu.

Bu fotoğraf, konuyu daha önemli hale getiriyor. Çünkü ulaşımın kalbindeki İstanbul Otogarı'nın yönetimi ve mali boyutu herkesi ilgilendiren bir nitelik taşıyor.

Süre dolunca SÖZCÜ'de de gündeme gelen konunun güncelliği arttı.…

Mülkiyeti İBB'de olan otogar için şu sorular yanıt bekliyor:

70 milyon TL sermayeli AVTER

5 Mayıs'ta süresi doların İstanbul Otogarı'nı hâlen işletiyor mu? AVTER işletiyorsa pozisyonu yasalara ve hukuka uygun mudur?





İBB yönetimi devir talep etti mi?İstanbul Otogarı kasasına 5 Mayıs'tan bu yana (Bayram trafiğinin önemi ortada) giren hasılat nedir? Haksız kazanç doğmuş mudur?

Yoksa birileri yasalar karşısında daha mı eşittir?"