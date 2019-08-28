Şule Yüksel Şenler vefat etti

Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler yaklaşık beş aydır tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Üniversite Hastanesi'nde bugün vefat etti. Şenler 81 yaşındaydı.





Medipol Mega Üniversite Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı, Şenler'in zatürreye bağlı septik şok sebebiyle hayatını kaybettiğini bildirdi.





4 NİSAN'DA YOĞUN BAKIMA KALDIRILMIŞTI





Yiğitbaşı yaptığı yazılı açıklamada, Şenler'in konjestif kalp yetmezliği ve pnömoni (zatürre) teşhisi ile 4 Nisan'da hastanenin yoğun bakım ünitesine yatırıldığını belirtti.





Şenler'in beş aya yakın takip süresi boyunca müşahede altında tutulduğunu aktaran Yiğitbaşı, "Ancak bugün saat 12:30'da tüm müdahalelere rağmen pnömoniye bağlı septik şok sebebiyle kaybedilmiştir. Kendisine rahmet, sevdiklerine sabırlar dileriz." ifadelerini kullandı.



