Şule Yüksel Şenler vefat etti

Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler yaklaşık beş aydır tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Üniversite Hastanesi'nde bugün vefat etti. Şenler 81 yaşındaydı.
Medipol Mega Üniversite Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı, Şenler'in zatürreye bağlı septik şok sebebiyle hayatını kaybettiğini bildirdi.
4 NİSAN'DA YOĞUN BAKIMA KALDIRILMIŞTI
Yiğitbaşı yaptığı yazılı açıklamada, Şenler'in konjestif kalp yetmezliği ve pnömoni (zatürre) teşhisi ile 4 Nisan'da hastanenin yoğun bakım ünitesine yatırıldığını belirtti.
Şenler'in beş aya yakın takip süresi boyunca müşahede altında tutulduğunu aktaran Yiğitbaşı, "Ancak bugün saat 12:30'da tüm müdahalelere rağmen pnömoniye bağlı septik şok sebebiyle kaybedilmiştir. Kendisine rahmet, sevdiklerine sabırlar dileriz." ifadelerini kullandı.
Şenler'in cenaze törenine ilişkin bilginin daha sonra paylaşılacağı belirtildi.
Şule Yüksel Şenler (29.05.1938-28.08.2019)
KAYSERİ'DE DOĞDU, GAZETECİLİĞE İSTANBUL'DA BAŞLADI
29 Mayıs 1938'de Kayseri'de doğan Şule Yüksel Şenler ailesi ile birlikte küçük yaşta İstanbul'a taşındı. Ortaokulu 2'nci sınıftı bırakan Şenler 21 yaşında gazetecilik yapmaya başladı.
1965'te tesettüre girdi. Yeni İstiklal gazetesindeki yazıları sebebiyle hakkında davalar açıldı. Anadolu'yu dolaşarak verdiği konferanslarla tartışmalar başlatmıştı.
Onu taklit eden genç kızların başlarını aynı şekilde örtmeleriyle bu tarz örtü "Şulebaşı" diye anılmaya başlandı.
Cevdet Sunay'a yazdığı bir mektup yüzünden cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı, sekiz ay cezaevinde kaldı.
ZAMAN'DA VE MİLLİ GAZETE'DE MAKALELERİ YAYIMLANDI
Hür Söz, Yeni İstiklal, Babıalide Sabah gazetelerinde kadın sayfası yaptı. Bugün gazetesinde 1967-71'de köşe yazarı idi. Seher Vakti dergisinin başyazarı oldu. 1971'de hapis yattı.
1980'den sonra Zaman'da ve Millî Gazete'de yazdı.
"Huzur Sokağı" isimli romanı filme alındı. Yücel Çakmaklı'nın yönettiği "Birleşen Yollar" isimli filmin başrollerinde İzzet Günay ve Türkân Şoray oynadı.
HUZUR SOKAĞI'NIN DİZİ OLDUĞUNU TV'DEN ÖĞRENDİ
"Huzur Sokağı" romanı daha sonra aynı isimle televizyon dizisi olarak çekilmişti. Dizi ATV'de yayınlanmıştı.
Ancak Şule Yüksel Şenler Zaman gazetesinden Tuğba Kaplan'a verdiği mülakatta dizinin çekiminden ilk etapta haberinin olmadığını, kendisinin de herkes gibi televizyondaki fragmanlardan öğrendiğini söylemişti.
Ayrıca hayli kırıldığını ve endişelendiğini dile getirmişti.