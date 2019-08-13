Samanyolu Haber /Gündem / Boşnaklardan Beyaz TV'ye: Sakın... /13 Ağustos 2019 12:02

Boşnaklardan Beyaz TV'ye: Sakın...

Boşnaklara ağır hakarette bulunan Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz TV'de yeniden spor programında yorum yapacağı iddiası Boşnak derneklerini ayağa kaldırdı.

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Rasim Ozan Kütahyalı'nın 17 Ağustos 2019 günü ekranlara döneceği iddiaları Boşnakları ayağa kaldırırken, zehir zemberek bir açıklama yayımlandı.
 
Beyaz TV’de yayınlanan "Beyaz Futbol" programında Boşnaklara hakaret eden Rasim Ozan Kütahyalı, tepkiler üzerine program kadrosundan çıkarılmıştı. 

Boşnaklar, Rasim Ozan Kütahyalı'nın yeniden televizyon programına çıkmasını istemiyor.

BOSNA SANCAK DERNEKLERİ AÇIKLAMA YAPTI: SAKIN!
 
Kütahyalı'nın yeniden Ertem Şener'in sunduğu Sinan Engin ve Ahmet Çakar'ın daimi konuk olarak katıldığı programa dahil olacağı iddiası üzerine Türkiye'de bulunan Bosna Sancak Dernekleri ve sivil toplum örgütlerinin basın açıklaması yayımladı. 

Rasim Ozan Kütahyalı'nın eşi Nagehan Alçı'nın köşe yazıları Habertürk'te yayınlanıyor.
 
İddianın gerçek olduğuna inanmak istenmediği vurgulanan açıklamada, "20 ay önce Kütahyalı’yı kovanların bu tarihi hatayı yapacaklarına ihtimal vermiyoruz." denildi. 

Açıklamada, "Reyting uğruna ahlaki değerlerimizi hiçe sayarak bu kişiyi yeniden ekranlara çıkarmaya niyetlenenler varsa, büyük bir yanlışın içinde olduklarını fark etmeliler." ifadelerine yer verildi.
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