Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı hakkında AKP'li trolden skandal iddia

AKP'li yazar Ömer Turan, Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı'nın Rıza Sarraf'tan para aldığını iddia etti.



Turan, "Sayın Rasim Ozan Kütahyalı, siz ve eşiniz Nagehan Elçi Zarrab'tan şöförünüz eliyle ayrı ayrı 250 bin avro aldınız mı? Şöförünüz bu paraları Odeo bank ve Bankasyadaki hesablara yatırdı mı?" ifadelerini kullandı. Turan Twitter adresinden şunları yazdı:





Sayın Rasim Ozan Kütahyalı, siz ve eşiniz Nagehan Elçi Zarrab'tan şöförünüz eliyle ayrı ayrı 250 bin avro aldınız mı? Şöförünüz bu paraları Odeo bank ve Bankasyadaki hesablara yatırdı mı?





Sayın Rasim Ozan Kütahyalı, Aydın Doğan adına görüşmeler yaptınız mı? Aydın Doğan ile Erdoğan'ın arasını düzeltmek için Aydın Doğan adına lobicilik yaptınız mı? Bu çalışma için, Aydın Doğan'dan siz yada eşiniz para aldı mı?





Sayın Nagehan Alçı, Aydın Doğanlar beraber yurt dışına çıkıp Aydın Doğan için iş görüşmelerinde tercümanlık yaptınız mı? Siz ve eşinizin Doğan ailesine olan yakınlığını sayın Cumhurbaşkanımız ve çevresi biliyor mu?





Sayın Rasim Ozan Kütahyalı, Bankasyadan kredi aldınız mı? Aldıysanız kaç milyon lira aldınız? Bu krediyi daha sonra ödediniz mi? Bankasya kapandıktan sonra.





Sayın Rasim Ozan Kütahyalı, Zarrap İstanbul'da FBI ile iki defa görüşüp sonra itirafçı olmuştu. Sizin bu görüşmelerden haberiniz varmıydı?