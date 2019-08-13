İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan ile müttefiği Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin baskın erken seçim kararı alabileceğini söyledi.





Akşener, eski başbakan yardımcısı Ali Babacan'ın parti kurma çalışmalarına karşılık Erdoğan'dan böyle bir hamle beklediğini belirtti.





AKŞENER: SEÇİMİ KÜT DİYE ÖNÜMÜZDE BULABİLİRİZ





Akşener, "Nasıl ki biz Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) ayrılıp partimizi kurma faaliyetini başlattığımızda önümüzü kesmek için Bahçeli seçim istediyse şimdi de Babacan ve Davutoğlu için benzer bir durumla karşılaşıp, küt diye seçimi önümüzde bulabiliriz." dedi.







İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın gündeme dair sorularına cevap verdi.



Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) İyi Parti'den yanlış yapılmayacağını kaydeden Akşener, "CHP ile de ölümüne ittifak sisteminde değiliz." ifadesini kullandı.





"BABACAN VE DAVUTOĞLU İLE DAHA DA RENKLENİR"

"Şimdi buna Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı partiler de eklenecek." diyen Akşener, "Şöyle bir tabloda seçime gidildiğini düşünün. İçinden koptuklarıyla beraber olmayacaklarına göre bir tarafta Babacan, Davutoğlu, Saadet Partisi, İyi Parti ve CHP, karşılarında ise MHP ve AKP. Millet İttifakı daha çeşitli, daha kapsamlı bir yapı. Eğer rasyonalitesini kaybetmediyse, ben bu okumayı yapıyorsam, eminim ki Erdoğan da yapıyordur." değerlendirmesinde bulundu.





AKŞENER: MUHAFAZAKÂR DİNDARLARA BABACAN İLE ULAŞIRIZ





Muhafazakâr dindarlara ulaşamadıklarına işaret eden Akşener, "Babacan ve Davutoğlu’nun partisi bu açıdan muhafazakâr dindar seçmene çabuk ulaşmayı kolaylaştıracak yapılar olacak. Çünkü onlarla arasına bizim gibi duvar öremez. Babacan ötekine rahat ulaşılabilmeyi kolaylaştırır ki bu bizim için çok önemli." dedi.







"Ama Babacan sizden de seçmen alacak bu da zaten yüzde 10 barajı civarında sıralanmış partiler olduğunuz için sizleri istemeseniz de daha yüksek oy almış partilerle ittifaka daha fazla mahkum etmeyecek mi?" sorusu üzerine Akşener, "Bugünden bir şey söyleyemem." cevabını verdi.





İyi Parti lideri Akşener, Babacan'ın AKP tabanındaki kararsız seçmenleri ikna edebileceğini söyledi.





Akşener, "Böyle bir şey için CHP ve İyi Parti yeni seçim ittifakının öncelikle gündeme gelmesi lazım. O bir seçmen kararıyla zorunluluk olarak ortaya çıkar. Ama ne olursa olsun Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı riskli." diye konuştu.