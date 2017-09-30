Samanyolu Haber /Gündem / 'Biz zaten bunları bekliyorduk' /30 Eylül 2017 14:21

'Biz zaten bunları bekliyorduk'

Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Üyesi Hoşyar Zebari, referandum sonucunun iptal edilmeyeceğini belirtirken 'yaşanacakları öngörmüştük” dedi.

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Rûdaw’da yayımlanan “Legel Renc” programına katılan Hoşyar Zebari, “Referandum kararı aldığımız gün, yaşanacak olanları öngörmüştük” dedi.

Sorunları çözmek için müzakereyle devam edeceklerini kaydeden Hoşyar Zebari, “Referandum sonucu iptal edilmeyecek. Sonucu iptal etmeye hiç kimsenin hakkı yok” ifadesini kullandı.

Programda konuşan Irak Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgırtu) Politbüro üyesi Semir Selim ise, Bağdat ile Ankara’nın Kürdistan Bölgesi’ne yönelik tehditlerinin “seçim propagandası” olduğunu söyledi.

Semir Selim, “Ekonomik ablukanın uygulanması halinde en fazla bu durum birkaç gün sürecektir” dedi.

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