Suriyeli aktivist ve kızının katil zanlısı yakalandı

Anne ve kızın akrabaları olduğu belirtilen katil zanlısı Ahmet Barakat, Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri tarafından kamera görüntülerinden yola çıkılarak Bursa'da yakalandı.



Söz konusu olay, arkadaşlarının Barakat'ın kendisi gibi gazeteci olan 22 yaşındaki kızı Halla'ya telefonla ulaşamaması üzerine polise haber vermeleriyle ortaya çıkmıştı. Barakat'ın Üsküdar'da yaşadığı eve gelen ekiplerin anne – kızı boğazları kesilerek öldürülmüş halde bulduğu belirtilmişti.



"Esad yönetimine karşı duruşuyla tanınıyordu"



Suriyeli aktivist Orouba Barakat'ın kız kardeşi ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda, kardeşi ve yeğeninin "haksızlık ve tiranlığın ellerinde katledildiğini" yaznıştı. Barakat'ın kız kardeşi, ablasının 1980'li yıllardan bu yana Esad yönetimine karşı duruş sergileyen bir isim olduğunu da belirtmişti. Bir dönem İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Barakat'ın Esad rejimi hapishanelerindeki işkence iddialarıyla ilgili araştırmalar yürüttüğü belirtiliyor.



Barakat'ın 22 yaşındaki kızı da gazetecilik yapıyordu. Orient News için çalışan Halla Barakat'ın bir dönem TRT için de çalıştığı belirtiliyor.



2015'te de IŞİD aleyhine haberler yapan bir gazete çıkaran Suriyeli gazeteciler İbrahim Abdulkadir ve Firas Hammadi, Gaziantep'te öldürülmüştü. Cinayetleri IŞİD üstlenmişti.

