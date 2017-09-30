Samanyolu Haber /Gündem / Suriyeli aktivist ve kızının katil zanlısı yakalandı /30 Eylül 2017 14:31

Suriyeli aktivist ve kızının katil zanlısı yakalandı

İstanbul’da öldürülen Suriyeli muhalif gazeteci Orouba Barakat ve kızının katil zanlısı yakalandı

SHABER3.COM

Anne ve kızın akrabaları olduğu belirtilen katil zanlısı Ahmet Barakat, Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri tarafından kamera görüntülerinden yola çıkılarak Bursa'da yakalandı.

Söz konusu olay, arkadaşlarının Barakat'ın kendisi gibi gazeteci olan 22 yaşındaki kızı Halla'ya telefonla ulaşamaması üzerine polise haber vermeleriyle ortaya çıkmıştı. Barakat'ın Üsküdar'da yaşadığı eve gelen ekiplerin anne – kızı boğazları kesilerek öldürülmüş halde bulduğu belirtilmişti.

"Esad yönetimine karşı duruşuyla tanınıyordu"

Suriyeli aktivist Orouba Barakat'ın kız kardeşi ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda, kardeşi ve yeğeninin "haksızlık ve tiranlığın ellerinde katledildiğini" yaznıştı. Barakat'ın kız kardeşi, ablasının 1980'li yıllardan bu yana Esad yönetimine karşı duruş sergileyen bir isim olduğunu da belirtmişti. Bir dönem İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Barakat'ın Esad rejimi hapishanelerindeki işkence iddialarıyla ilgili araştırmalar yürüttüğü belirtiliyor.

Barakat'ın 22 yaşındaki kızı da gazetecilik yapıyordu. Orient News için çalışan Halla Barakat'ın bir dönem TRT için de çalıştığı belirtiliyor.

2015'te de IŞİD aleyhine haberler yapan bir gazete çıkaran Suriyeli gazeteciler İbrahim Abdulkadir ve Firas Hammadi, Gaziantep'te öldürülmüştü. Cinayetleri IŞİD üstlenmişti.
<< Önceki Haber Suriyeli aktivist ve kızının katil zanlısı yakalandı Sonraki Haber >>

Kosovalı vekiller canlı yayında yumruk yumruğa kavga etti

Kosovalı vekiller canlı yayında yumruk yumruğa kavga etti

Hukukçu Salim Şen'den Yargıtay'ın ByLock kararına itiraz

Hukukçu Salim Şen'den Yargıtay'ın ByLock kararına itiraz

Hizmet Gönüllülerine önemli tavsiyeler

Hizmet Gönüllülerine önemli tavsiyeler

Hidayet Karaca'dan hakime zor soru

Hidayet Karaca'dan hakime zor soru

Motorlu Taşıtlar vergisine rekor ZAM

Motorlu Taşıtlar vergisine rekor ZAM

CHP'li Pekşen: Yargıtay'ın ByLock kararı AİHM'in temel içtihatlarına aykırı

CHP'li Pekşen: Yargıtay'ın ByLock kararı AİHM'in temel içtihatlarına aykırı

Erdoğan'dan Barzani açıklaması: Yanılmışız

Erdoğan'dan Barzani açıklaması: Yanılmışız

Zaman'ı hedef alıyorlar

Zaman'ı hedef alıyorlar

Yiğit Bulut: Kuzey Irak 2 yıl içinde referandum yapıp Türkiye'ye katılacak

Yiğit Bulut: Kuzey Irak 2 yıl içinde referandum yapıp Türkiye'ye katılacak

AKPli Belediye Başkanı'dan AKP'li vekile: Yalanla iftirayla bir yere varamazsın

AKPli Belediye Başkanı'dan AKP'li vekile: Yalanla iftirayla bir yere varamazsın
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:59:46