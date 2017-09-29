Flaş! ABD'den IKBY’nin referandumuyla ilgili açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Irak’taki referanduma ilişkin bir açıklama yaptı. Tillerson yaptığı açıklamada, ‘ABD’nin, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) 25 Eylül’de yaptığı tek taraflı referandumu tanımadığını’ ifade etti.

