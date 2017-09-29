Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! ABD'den IKBY’nin referandumuyla ilgili açıklama /29 Eylül 2017 22:39

Flaş! ABD'den IKBY’nin referandumuyla ilgili açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Irak'taki tek taraflı bağımsızlık referandumunu ABD'nin tanımadığını söyledi.

SHABER3.COM

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Irak’taki referanduma ilişkin bir açıklama yaptı. Tillerson yaptığı açıklamada, ‘ABD’nin, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) 25 Eylül’de yaptığı tek taraflı referandumu tanımadığını’ ifade etti.
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