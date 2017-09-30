İşkence videosuyla ilgili mafya Peker'in adamlarına gözaltı

Sedat Peker'e küfür ettiği iddiası ile ölesiye dövülen bir adamın videosunu sosyal paylaşım sitesi YouTube'a yükleyen, yayınlayan ve birbirlerine gönderen 4 kişi İşkence videosuyla ilgili gözaltına alındı. 1 kişinin ise halen arandığı belirtildi.Hürriyet'in haberine göre YouTube'a yüklenen videoda bir otomobilin arka koltuğunda oturan 2 kişi, aralarına aldıkları kişiyi 'Sedat Peker'e küfrettiği' iddiasıyla feci şekilde dövdükleri görülüyordu. Dövülen kişinin kanlar içinde kaldığı görülen bu video, Sedat Peker'in kişisel sosyal medya hesabından da paylaşılmıştı.Sedat Peker video ile ilgili olarak açıklama yapmış, şahsına karşı bir algı operasyonu yapıldığını iddia etmişti. Peker, videoda dayak atan kişiler içinse "Aslında bu görüntülerdekinden çok daha fazla şiddeti bence hak ediyorlar" ifadelerini kullanmıştı.İstanbul polisi, şiddet içeren görüntüleri sosyal paylaşım sitesi YouTube yükleyen, yayınlayan ve birbirlerine gönderen 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler M.K, H.F.K, F.K, S.Y'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulamalarına başlanırken, O.K.D'nin ise arandığı belirtildi.