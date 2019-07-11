Bitcoin'in tırmanışı nerede duracak?

Kripto para birimi Bitcoin 8 Temmuz'da 10 dakikadan daha kısa bir sürede 500 dolar (yaklaşık 3 bin TL) birden artmıştı.







Bitcoin’un satışı 12 bin 300 dolardan (yaklaşık 70 bin TL) yapılıyor ve bu fiyat kripto paranın 2017’de yaklaşık 20 bin dolara ulaşarak kırdığı rekordan epey uzak. Buna rağmen Bitcoin 2019’da 4 kattan fazla değer kazandı.







ETHEREUM VE LITECOIN DE DEĞER KAZANDI





Diğer büyük kripto para birimleri de önemli fiyat artışları yaşadı. Bitcoin’un yanında Ethereum ve Litecoin de geçen ay yüzde 5 ila 35 arasında değer kazandı.





Online ticaret platformu eToro analisti Simon Peters, The Independent'a verdiği mülakatta, "Kripto para birimlerindeki fiyat artışı yavaş bir tempoya gerilemişti, ancak değerleri yeniden çok hızlı yükselmeye başladı." dedi.





Peters'e göre birçok yatırımcı piyasada işlem hacminin düşmesini yeniden kripto para satın alma fırsatı olarak gördü.





SON DEĞER ARTIŞI 2017'YE KIYASLA DAHA DOĞAL





Uzmanlar 2019 yılında fiyat artışlarının 2017’de görülenden daha doğal olduğu görüşünde. O dönemde piyasada yaşanan sert yükseliş sebebiyle aniden yükselen fiyatları benzer bir ani çakılma takip etmişti.





Facebook ve JP Morgan gibi firmalar da onaylayan açıklamalarla kripto para birimlerinin yükselişine katkıda bulunmuştu.





18 MİLYON BITCOIN DOLAŞIMDA





Kripto para birimi şirketi BOLT.Global’ın ticari direktörü Christel Quek, “Kısa vadede ana akım girişimleri desteğiyle dijital para birimleri değer kazanacak ve bundan yalnızca Bitcoin değil, aynı zamanda diğer alternatifler de fayda sağlayacak. Maksimum tedarik miktarı olan 21 milyona yavaş yavaş yaklaşan Bitcoin’de daha fazla ani değer artışı görebiliriz. Şimdilik dolaşımda neredeyse 18 milyon Bitcoin var." diye konuştu.





Piyasa analistleri 2019’un önceki rekoru olan 13 bin 800 dolarlık (yaklaşık 80 bin TL) fiyatın, Bitcoin’un hâlâ sürdürdüğü çarpıcı yükselişine devam edip etmeyeceğini gösterecek bir kilometre taşı olacağını söylüyor.





YENİDEN DÜŞÜŞ OLABİLİR Mİ?





Uzmanlar aynı zamanda Bitcoin eğer bu fiyata tekrar ulaşamazsa değerinin yarısına yakınını kaybedebileceği konusunda da uyarılarda bulundu.





eToro’dan Peters, "Hâlâ tüm gözler çok önemli olan 13 bin 800 dolar seviyseinde. Yatırımcılar bu toparlanmanın bu seviyeyi aşmaya yetecek güçte olup olmadığını görmek için bekliyorlar. Eğer değilse 7 bin dolar seviyesine gerilemesi de mümkün." dedi.