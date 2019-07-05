Türklerin bitcoin hacmi rekora koşuyor

Kullanıcı deneyimi ve global kullanıcı alışkanlıklarını temel alan bir sistem üzerine kurguladıkları Bitci.com’un sadece Türkiye’nin değil dünyanın en gelişmiş borsası olduğunu ifade eden Çağlar, “Çok farklı özelliklerimiz var. Bunlardan en önemlisi kâr-zarar grafiklerimiz. Bugün piyasada genel olarak coin alım-satım işlemi yaparken, sistem size ne kadara alım yaptığınızı, satış işlemi planladığınızda ise ne kadar kâr ya da zarar elde ettiğinizi göstermiyor. Bu portföyün sağlıklı bir şekilde takip edilmesi, hesapların doğru bir şekilde yapılması açısından bu çok ciddi bir sorun. Biz de piyasadaki bu sorunun üzerine gittik. Hem gerçekleşmiş hem de gerçekleşmemiş kâr-zarar grafiklerimizle bu sorunu ortadan kaldırdık” dedi.







PİYASADA İLK VE TEK





Kripto para piyasasına yatırım yapmak isteyen yatırımcıların genelde tek coin üzerinden başladığını ifade eden Çağlar şunları söyledi:





“Ancak kısa bir süre sonra bu piyasayla ilgili bilgi arttıkça farklı coinler üzerinden farklı zamanlarda yatırım yapılıyor. İşte bu noktada hesaplar karışabiliyor, sağlıklı yatırım kararı vermek zorlaşıyor. Örneğin bir coin aldınız. Ancak aynı coinden 3 aylık süre zarfında kur değişikliğinden kâr elde etmek için farklı fiyatlardan birkaç kez alım yaptınız. Bitci.com’da yer alan kâr-zarar grafikleri sayesinde hiçbir işlem yapmanıza gerek kalmadan her alım satımınız sonundaki kâr veya zararınızın toplamı bitci.com’daki kasanızda gerçekleşmiş kâr/zarar bölümünde TL ve yüzde olarak işleniyor. Böylelikle de geçmiş işlemlerinizde yaptığınız işlemlerde elde ettiğiniz kâr-zarar miktarını ve yüzdesini anlık olarak görebiliyorsunuz. Ya da aynı şekilde satış yapmayı düşünüyorsunuz. BU satış işleminiz öncesinde elinizdeki coini o gün satarsanız ne kadar kâr veya zarar etmiş olacağınızı da anlık olarak görebiliyorsunuz. Bu kripto para piyasasında bir ilk. Kısacası yatırımcının ihtiyacı olan her şeyi koyduk borsanın içerisine. Bu gelişmiş özellikleri sayesinde yazdığımız platform altyapısı sistemini dünyaya da ihraç ediyoruz. Bu kapsamda Bitci.com’u aralarında Almanya, Kenya, Güney Afrika’nın da olduğu 5 ülkede daha faaliyete sokma hedefimiz var. Türkçe dışındaki diller ve yerel iş birlikleriyle ciddi bir atılım gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.





Üye sayısı 20 bini geçti





Üç-dört ekran açmadan işlem yapılabilen, 7/24 Telegram üzerinden hizmet veren müşteri hizmetleri gibi diğer borsalarda olmayan çok sayıda özellikle 20 kadar kripto paranın işlem gördüğü Bitci.com’un girdiği her coğrafyada büyük fark yaratacağını vurgulayan Çağlar, Bitci.com’un faaliyete başlamasının üzerinden 8 ay geçmiş olmasına rağmen üye sayısının hızla 20 binlere çıktığını ifade etti.





Ar-Ge ve güvenliğe 5 milyon TL yatırım





Son yıllarda çokça dile getirilen kripto para hırsızlıklarına da açıklık getiren Çağlar şöyle devam etti: “İnternete bağlı olan her şey hacklenebilir. Ama bunun zorluk derecesi vardır. Dünyada en büyük borsa Binance ama o bile hacklendi. Aslında buna karşı alınabilecek teknolojik önlemler belli. Bunun da tek yolu cold wallet yani ‘soğuk cüzdanlar’. Bu nedenle Bitci.com’u işleme açmadan önce yaptığımız Ar-Ge yatırımlarıyla burayı dünyada benzeri olmayan bir güvenlik mekanizmasıyla donattık. Bitci.com’un Ar-Ge ve güvenlik altyapısı için bugüne kadar yaptığımız yatırım 5 milyon TL’nin üzerinde.”





Türklerin bitcoin hacmi 400 milyon dolar

Türk oyuncuların sermayesinin yüzde 80’inin yurt dışında olduğuna dikkat çeken Çağlar, bu yatırımcıların Türk borsalarını parayı transfer etmek için aracı olarak kullandığını belirtiyor. Dünyada Türklerin Bitcoin alım satım hacminin 400 milyon dolara ulaştığı tahminine vurgu yapan Çağlar, bu hacme dahil olmak için çok önemli bir yatırım planını devreye soktuklarının altını çiziyor. 2020’de İstanbul’da, Teşvikiye, Nişantaşı gibi turistlerin yoğun olarak trafik oluşturduğu noktalara toplam 50 kripto para ATM’si kuracaklarını açıklayan Çağlar, bu ATM’lerin yine Bitci Teknoloji A.Ş. tarafından üretileceğini, böylece tanesi 15 bin dolardan satılan bu cihazlar için harcanacak dövizin de ülke içinde tutulacağını belirtiyor.





Miami’de kurulan ekip çalışıyor





Bunu gerçekleştirmek için Miami’de kurulan şirkette yazılım ekibinin son sürat çalıştığını söyleyen Çağlar, böylece Türkiye’ye gelen turistlerin yanlarında çok para taşımadan istedikleri zaman bu ATM’ler aracılığıyla para bozdurabileceklerini, aynı şekilde alım satım işlemlerinin çoğunu yurtdışında gerçekleştiren Türk kripto para yatırımcılarının da Türkiye’de istedikleri zaman bu yatırımlarına ulaşabileceğini ekliyor.





Blockchain en güvenli sistemi

Blockchain’in tartışmasız dünyanın en güvenli sistemi olduğunu vurgulayan Çağlar, “Her sistem hacklenebilir ama blockchain hacklenemez. Neden? Çünkü her sistem merkezi sistemdir. Ne kadar iyi bir sistem yaparsan yap muhakkak bir açığı bulunabilir. Blockchain çok zor bir şifreleme metoduyla şifreleniyor. Bu şifrelemeyi kırabilecek bir sistemi yapsanız, ki onun testi yapılıyor sanırım, 254 yılda çözebiliyor mevcut teknoloji. Kırdın diyelim, bu zincirde bir bilgiyi değiştirdin, dünyadaki bütün sistemlerde aynı değilse seni sistemin dışında bırakıyor” diyerek Blockchain’in dünya ekonomisinin geleceği olduğunu belirtiyor.





Kripto paraları kötüleyenler kendi ürünlerini çıkardı





Kripto ürünü Libra piyasaya çıkana kadar Facebook’un kripto para reklamlarını yasakladığına, şimdi ise bu reklamları serbest bıraktığına dikkat çeken Çağlar, geçen yıl benzer bir tavrın JP Morgan tarafından da sergilendiğini vurguladı. “Kripto paralar balon” diyen JP Morgan’ın bu yılın şubat ayında kendi kripto parasını çıkardığını hatırlatan Çağlar, bugün kripto paralar için olumsuz öngörüde bulunan her firmanın ya da yatırımcının eninde sonunda bu sistemin bir parçası olacağını ifade etti.





Bitcoin Merkez Bankaları için rezerv olacak, biz alt coinleri kullanacağız

Bitcoin’in dört yılda bir üretiminin yarı yarıya azaldığının altını çizen Çağlar, “Günde dağıtılacak Bitcoin üretimi 7 bin 200’den 3 bin 600’e, şimdi de 1.800’e geldi. Her 4 yılda bir, üretim düşerken Bitcoin fiyatlarında da sert yükselişler gerçekleşiyor. En son çıkışı 2017’ydi, şimdi bu dört yıllık periyot 2021’de sona eriyor. Bitcoin ilk çıktığında fiyatı 1 sent’ti, 2 milyon katına kadar yükseldi ama elbette bugün yatırım yapanın daha sonrasında düşüşü göze alması lazım. Çünkü düşecek de. Ama uzun vadede uzmanların tahmininin astronomik olmasının sebebi bu” dedi. Sokrates’in “Senin almaya cesaret edemediğin riskleri alanlar, senin yaşamak istediğini hayatı yaşarlar” cümlesine dikkat çeken Çağlar, gelecekte Bitcoin’in devletlerin ve merkez bankalarının rezerv parası olacağının; gündelik hayatta ise Bitcoinin değil, alt coinlerin kullanılacağının öngörüldüğünü aktardı.