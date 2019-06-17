Bitcoin'den yılın yeni rekoru

CoinMetrics.io, Bitcoin günlük aktif adres sayısının 27 Kasım 2017’den bu yana ilk kez 1 milyonu aştığını duyurdu.







Piyasada Bitcoin’in 16 Haziran Pazar günü 9 bin 322 dolarla rekor seviyesini görmesinden bu yana etkili olan artış eğilimi devam ediyor.





9 BİN 324 DOLAR İLE 2019'UN YENİ REKORU KIRILDI





Bitcoin günlük aktif adres sayısındaki artışın ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi, son 24 saatte yüzde 1,22 artışla 9 bin 324 dolarla yeni rekor düzeyini gördü.





Bitcoin, 165 milyar 649 milyon dolarlık piyasa hacmiyle de piyasanın yüzde 57,3’ünü teşkil etti.





Toplam 2 bin 238 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 70’i yükseldi ve yüzde 37,84 ile 71’inci sıradaki Maximine Coin arttı.





TETHER HARİÇ HEPSİ YÜKSELDİ





En büyük 10’dan da son 24 saatte yüzde 0,11 ile yalnızca Tether düşerken, genel artışa yüzde 6,59 ile Bitcoin SV öncülük etti.





Söz konusu artış eğilimine paralel olarak kripto para piyasa hacmi son 24 saatte 289 milyar 327 milyon dolara yükseldi.





Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 69 milyar 147 milyon dolar olarak hesaplandı.





EN YÜKSEK HACİMLİ 10 KRİPTO PARA BİRİMİNİN SON 24 SAATTE DEĞİŞİM ORANLARI*:





1.Bitcoin: Yüzde 1,22





2.Ethereum yüzde 0,41





3.Ripple: Yüzde 2,92





4.Litecoin: Yüzde 0,37





5.Bitcoin Cash: Yüzde 0.56





6.EOS: Yüzde 1,26





7.Binance Coin: Yüzde 3,11





8.Bitcoin SV: Yüzde 6,59





9.Tether: -Yüzde 0,11







10.Stellar: Yüzde 0.60





(*) Sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor.



