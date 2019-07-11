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Mahkeme kararı Galatasaray yönetimini rahatlattı
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Mahkeme kararı Galatasaray yönetimini rahatlattı
/
11 Temmuz 2019 13:11
Mahkeme kararı Galatasaray yönetimini rahatlattı
Galatasaray'da idari ibrasızlığa konulan tedbirin devamına karar verildi
SHABER3.COM
Galatasaray'da idari ibrasızlığa konulan tedbirin devamına karar verildi.
İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, mart ayındaki mali kongrede alınan "idari ibrasızlık" kararına karşı verilen tedbir kararının devamına karar verdi.
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PUAN DURUMU
FİKSTÜR
Sıra
TAKIM
O
P
1
Beşiktaş
34
79
2
Fenerbahçe
34
74
3
Torku Konyaspor
34
66
4
Medipol Başakşehir
34
59
5
Osmanlıspor FK
34
52
6
Galatasaray
34
51
7
Kasımpaşa
34
50
8
Akhisar Belediyespor
34
46
9
Antalyaspor
34
45
AYRINTILI PUAN DURUMU
34.HAFTA
SIVASSPOR
2 - 2
FENERBAHCE
TRABZONSPOR
0 - 6
KASIMPASA
GENCLERBIRLIGI
3 - 1
ESKISEHIRSPOR
OSMANLISPOR
1 - 0
AKHISAR BELEDIYESPOR
KONYASPOR
2 - 1
BESIKTAS
MERSIN IDMAN Y.
2 - 5
BURSASPOR
GAZIANTEPSPOR
2 - 0
ANTALYASPOR
BAŞAKŞEHİR
1 - 0
ÇAYKUR RİZESPOR
GALATASARAY
6 - 0
KAYSERISPOR
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