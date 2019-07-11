Samanyolu Haber /Spor / Mahkeme kararı Galatasaray yönetimini rahatlattı /11 Temmuz 2019 13:11

Mahkeme kararı Galatasaray yönetimini rahatlattı

Galatasaray'da idari ibrasızlığa konulan tedbirin devamına karar verildi

SHABER3.COM

Galatasaray'da idari ibrasızlığa konulan tedbirin devamına karar verildi.
İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, mart ayındaki mali kongrede alınan "idari ibrasızlık" kararına karşı verilen tedbir kararının devamına karar verdi.
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