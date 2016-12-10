Bilal Erdoğan'a İtalya'dan kötü haber

İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre soruşturmayı yürüten Ön Soruşturma Hakimi (Gip), Bologna Savcılığı'nın geçen Eylül ayında sunduğu takipsizlik kararı talebini reddetti. Habere göre hakim savcılığa, müşteki Murat Hakan Uzan'ın dinlenmesi ve olası belgelerin incelenmesi emri verdi.







ANSA ajansı haberi, "Bilal Erdoğan (soruşturmasının) rafa kaldırılmasına hayır" başlığıyla verdi ve "Ön Soruşturma Hakimi, Bolognalı savcılara müştekiyi dinlemelerini emretti. Bologna'da kara para aklama soruşturması açılan Türk liderin oğlu Bilal Erdoğan hakkında incelemelere devam" diye yazdı.





İtalyan basınının Fransa'da yaşayan Hakan Uzan tarafından yapıldığını belirttiği şikayet üzerine Bologna Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştı. Şikayet dilekçesinde, Bologna'daki Johns Hopkins Üniversitesi'nde doktorasını yapan Bilal Erdoğan tarafından İtalya'ya para getirildiği iddiasının, kara para aklama suçu çerçevesinde soruşturulması isteniyordu.





Savcıların, müşteki sıfatıyla Hakan Uzan'ın ifadesini almak istediği, gerekirse Uzan'ın yaşadığı Fransa'da ve avukatları aracılığıyla da ifadesinin alınabileceğini söylediği ancak Uzan'ın bunu kabul etmediği belirtiliyordu.

Savcılık bunun üzerine geçen Eylül ayında, şikayete konu olan suçlamalarla ilgili bulguya rastlanmadığı ve müştekinin ifade vermediği gerekçesiyle takipsizlik kararı talep etmişti.





Ancak La Repubblica gazetesinin internet sitesinde bugün yer alan habere göre Uzan, takipsizlik talebinden 3 gün sonra avukatı aracılığıyla Bologna Savcılığı'na ulaştı ve "belgeleri toplamakta olduğunu ve ifade vermeye hazır olduğunu" bildirdi.





Bunun üzerine de hakim, Uzan'ın dinlenmesi ve teslim edeceği belgelerin incelenmesi için savcılığa 3 ay süre verdi.





Diplomatik hadiseye dönüşmüştü

La Repubblica, Bilal Erdoğan hakkındaki soruşturmanın Türkiye ile İtalya arasında bir "diplomatik hadiseye" dönüştüğünü de hatırlattı.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen Ağustos'ta İtalyan Rainews24 kanalında yayınlanan söyleşisinde, "Şu anda İtalya'ya girmiş olsa veya girecek olsa benim oğlumu belki de tutuklayacaklar... Kusura bakmasınlar, İtalyan hukuku kendini bir defa çek etmesi lazım, böyle bir anlayış olamaz. Bu, Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkilerimizi bile sıkıntıya sokar. Benim pırlanta gibi, ki Johns Hopkins'te okuyan, gelip Bologna'da mezuniyetini alacak olan oğluma kara para aklayıcısı damgasını vurmaya kimsenin hakkı yok. Benim oğlumla uğraşmayı bıraksın da İtalya kendi mafyasıyla uğraşsın!" demişti.

Bu sözler üzerine Başbakan Matteo Renzi de Erdoğan'a Twitter üzerinden karşılık vermiş, "Bu ülkede hakimler yasalara ve İtalyan anayasasına cevap verir, Türk Cumhurbaşkanı'na değil. Buna 'hukukun üstünlüğü' denir" diye yazmıştı.