Samanyolu Haber /Gündem / Bilal'in tatili protokolü yaylaya çıkardı /05 Aralık 2016 22:49

Bilal'in tatili protokolü yaylaya çıkardı

Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri’nde basketbol oynadı, tatil yaptı. Vali dahil tüm protokol yaylaya çıkarak eşlik etti.

Bilal Topuk yaylasında tatilde, protokol peşinde

Bilal Erdoğan’ı topuk yaylası tatilinde Özel Harekat Polisleri korudu. Bölgeye kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi.

Bilal Erdoğan karlı kaplı gölün çevresinde yürüyüş yaptı sonra da Fenerbahçe tesisinin spor salonunda basketbol oynadı.

Cuma günü Topuk yaylasına gelen Bilal Erdoğan’ı Düzce Belediye Başkan Yardımcıları Mesude Özcan ve Murat Caymaz’ın da aralarında bulunduğu bir heyet karşıladı. Daha sonra Bilal Erdoğan için Düzce Valisi Zülkif Dağlı ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Yılmaz Özdemir de Topuk Yaylası’na geldi. Gazeteciler tesisin bulunduğu yere yaklaştırılmadı.

Bilal Erdoğan Topuk yaylasında AKP’lilerle de bir araya geldi. Topuk yaylasında 3 gün kalan Bilal Erdoğan daha sonra tesislerden ayrıldı.

gazeteport
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