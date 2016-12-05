Bilal'in tatili protokolü yaylaya çıkardı





Bilal Erdoğan karlı kaplı gölün çevresinde yürüyüş yaptı sonra da Fenerbahçe tesisinin spor salonunda basketbol oynadı.







Cuma günü Topuk yaylasına gelen Bilal Erdoğan’ı Düzce Belediye Başkan Yardımcıları Mesude Özcan ve Murat Caymaz’ın da aralarında bulunduğu bir heyet karşıladı. Daha sonra Bilal Erdoğan için Düzce Valisi Zülkif Dağlı ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Yılmaz Özdemir de Topuk Yaylası’na geldi. Gazeteciler tesisin bulunduğu yere yaklaştırılmadı.







Bilal Erdoğan Topuk yaylasında AKP’lilerle de bir araya geldi. Topuk yaylasında 3 gün kalan Bilal Erdoğan daha sonra tesislerden ayrıldı.







gazeteport

Bilal Erdoğan’ı topuk yaylası tatilinde Özel Harekat Polisleri korudu. Bölgeye kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi.