Samanyolu Haber /Gündem / Kredi kartı borcu patladı! /10 Aralık 2016 16:19

Kredi kartı borcu patladı!

AKP'nin iktidara geldiği 2002'de vatandaşın toplam kredi kartı borcu 6,6 milyar TL idi. Dolar hesabıyla 4 milyar dolardı.

SHABER3.COM

Aralık 2016 itibariyle vatandaşın toplam kredi kartı borcu 60 kat artarak 387 milyar TL'ye ulaştı. Dolar hesabıyla 120 milyarı geçti.

TL bazında değerlendirildiğinde 60 kat artan kredi kartı borçları dolar bazında 30 kat artmış oldu.

Kredi kartı borçlarının aile gelirindeki payı 2002'de yüzde 5,5 iken şimdi bu oran yüzde 68'e ulaştı.

Kısaca... Hayaldi gerçek oldu...
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