Samanyolu Haber /Gündem / Adana Belediye başkanı: Yangın merdiveni kilitliydi /30 Kasım 2016 07:37

Adana Belediye başkanı: Yangın merdiveni kilitliydi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, kız yurdunda yaşanan faciaya ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Adana'da kız yurdunda facia

Yangın merdiveni kilitliydi

Adana Aladağ’da kız öğrenci yurdunda yaşanan yangın faciasının ardından açıklamalarda bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, ‘binadaki yangın merdivenin kilitli olduğunu ve yangın sırasında bu merdivenin kullanılamadığını söyledi.

Başkan Sözlü öte yandan, öğrencilerin kilitli olan yangın merdivenin bulunduğu bölgede hayatlarını kaybettiklerini kaydetti. Çatıda gereğinden fazla ahşap kullanıldığını söyleyen Sözlü, yangın sonrası çatının çöktüğünü ve öğrencilerin bu şekilde hayatını kaybettiğini ifade etti.

Ayrıca Başkan Sözlü, bu yangın merdivenin kilitli olmasa öğrencilerin kurtulacağını belirtti. Başkan Sözlü, ‘Bunun üzerine herhangi bir soruşturma yapılacak mı? Sorusuna ise, ‘ihmal varsa, gereği yapılacak’ dedi.

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