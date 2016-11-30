Trump'a sevinen AKP'lilerin hevesini kursağında bırakacak gelişme

BBC Türkçe’nin derlediği habere göre gazetenin ‘Türkiye’de yatırım’ isimli ekinde ‘Trump gelişmekte olan bir ekonomide büyümeyi ezebilir mi’ başlıklı makalede ikili, Türkiye’nin Trump’ın başkanlığını sevinçle karşıladığını, ancak bunun Türk ekonomisi üzerindeki etkilerinin ‘vahim’ olacağını belirtti.



Türkiye ekonomisi için ‘zaman azalıyor’ uyarısını yapan ekonomistler, Trump’ın vergi indirimleri yapıp altyapı harcamalarını da artıracağını vurguladı: “Bu politikalar ABD’deki mali açık ve borcu artıracak, ayrıca enflasyonu da yükseltecek. Bunun sonucunda da Fed faiz artırmak durumunda kalacak. Bu da dünyadaki dolar likiditesini azaltacak.”

‘Türkiye mali reform başlatmalı’

Türkiye’nin yargı ve ekonomik kurumlar üzerindeki hükümet baskısını hafifletecek adımlar atmasının yanısıra hem Avrupa hem de ABD ile yeniden yakınlaşma süreci başlatması gerektiğini kaydeden ikili şu yorumu yaptı: “Diğer başka etkenler de işin içine girince, Türkiye ekonomisi için zaman azalıyor. Ekonomik büyüme, darbe girişimi öncesinde yavaşlamaya başlamış ve yabancı yatırımcı için belirsizlik artmıştı.”