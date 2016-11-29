Adana’da kız öğrenci yurdunda facia







Bugün akşam saatlerinde Aladağ İlçesi Sinanpaşa mahallesinde bulunan ve çevre köylerde oturan ailelerin orta okul ve lise dengi okullarda öğrenim gören kız çocuklarının kaldığı yurtta yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler bir anda binayı sararken içeride bulunan öğrenciler korku içerisinde camlardan atlayarak canlarını kurtardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ve ambulanslar sevk edildi.





11 ÖĞRENCİ VE 1 GÖREVLİ HAYATINI KAYBETTİ





Aladağ'daki 31 kız öğrencinin kaldığı yurtta çıkan yangında, 13 çocuğun yaralandığı öğrenildi. İtfaiye erleri ve kurtarma ekiplerinin çalışmalara devam ederken, halen 3 kız öğrenciye ulaşılamadığı belirtildi. Yaralanan ve dumandan etkilenen çocuklar, merkez ilçelerden de sevk edilen çok sayıda ambulanslarla Adana'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın da ilçeye gelerek çalışmaları yerinde incelediği bildirildi.





İtfaiye Daire Başkanı yaptığı açıklamada 11 öğrenci ve bir görevlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.





ADANA VALİSİ: 12 CENAZEYE ULAŞTIK, 22 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI





Öte yandan Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada, 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı açıklanırken, 22 kişinin de yaralandığını duyurdu.





BAKAN ÇELİK: 13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ





AB Bakanı Ömer Çelik NTV canlı yayınında, hayatını kaybedenlerin sayısını 13 olarak duyurdu. Bakan Çelik, yanının çıkış nedeninin elektrik kontağı olabileceğini söyledi.





Öte yandan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Adana'ya doğru yola çıkacakları öğrenildi.

