Samanyolu Haber /Gündem / Adana’da kız öğrenci yurdunda facia /29 Kasım 2016 21:50

Adana’da kız öğrenci yurdunda facia

Adana'nın Aladağ ilçesindeki kız öğrenci yurdundaki yangında 11 öğrenci, 1 bakıcı hayatını kaybetti. 22 öğrenci ise yaralandı. Öte yandan AB Bakanı Ömer Çelik hayatını kaybedenlerin sayısını 13 olarak duyurdu.

Adana'da kız yurdunda facia

 Adana’da kız öğrenci yurdunda facia

Bugün akşam saatlerinde Aladağ İlçesi Sinanpaşa mahallesinde bulunan ve çevre köylerde oturan ailelerin orta okul ve lise dengi okullarda öğrenim gören kız çocuklarının kaldığı yurtta yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler bir anda binayı sararken içeride bulunan öğrenciler korku içerisinde camlardan atlayarak canlarını kurtardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ve ambulanslar sevk edildi. 

11 ÖĞRENCİ VE 1 GÖREVLİ HAYATINI KAYBETTİ

Aladağ'daki 31 kız öğrencinin kaldığı yurtta çıkan yangında, 13 çocuğun yaralandığı öğrenildi. İtfaiye erleri ve kurtarma ekiplerinin çalışmalara devam ederken, halen 3 kız öğrenciye ulaşılamadığı belirtildi. Yaralanan ve dumandan etkilenen çocuklar, merkez ilçelerden de sevk edilen çok sayıda ambulanslarla Adana'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın da ilçeye gelerek çalışmaları yerinde incelediği bildirildi.

İtfaiye Daire Başkanı yaptığı açıklamada 11 öğrenci ve bir görevlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ADANA VALİSİ: 12 CENAZEYE ULAŞTIK, 22 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada, 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı açıklanırken, 22 kişinin de yaralandığını duyurdu.

BAKAN ÇELİK: 13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

AB Bakanı Ömer Çelik NTV canlı yayınında, hayatını kaybedenlerin sayısını 13 olarak duyurdu.  Bakan Çelik, yanının çıkış nedeninin elektrik kontağı olabileceğini söyledi.

Öte yandan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Adana'ya doğru yola çıkacakları öğrenildi.

<< Önceki Haber Adana’da kız öğrenci yurdunda facia Sonraki Haber >>

Yalanlar ve Gerçekler

Yalanlar ve Gerçekler

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Twitlerle Türkiye gündemi

Twitlerle Türkiye gündemi

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:53:55