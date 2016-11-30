Erdal Tosun trafik kazasında hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti





Kaza, saat 06.30 sıralarında Sarıyer, Büyükdere Caddesi İl Jandarma Komutanlığı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilinen bilgiye göre Levent'ten Sarıyer istikametine seyir halindeki 34 EJ 8342 plakalı otomobil sürücüsü, kavşağa girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.





Kontrolden çıkan araç kaldırıma çarptıktan sonra Sarıyer'den Levent istikametine seyir halindeki sanatçı Erdal Tosun’un kullandığı 34 UJ 3409 plakalı otomobilin üstüne düşerek yola savruldu.





TAVAN KISMI ÇÖKTÜ





Düşmenin etkisiyle Erdal Tosun’un kullandığı otomobilin tavan kısmı çöktü. Tavanı çöken otomobilin içerisinde Erdal Tosun sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri orta refüje çarparak takla atan sürücüyü otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.





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ARAÇTAN GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI





Tiyatrocu Erdal Tosun’u ise sıkıştığı yerden çıkarmak için itfaiye ekipleri uzun uğraş verdi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Tosun, hurdaya dönen araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Tosun’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Tosun'un cenazesi Kağıthane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.





ERDAL TOSUN KİMDİR?





9 Nisan 1963 tarihinde İstanbul‘da doğan Erdal Tosun, aslen Balıkesir Burhaniyelidir. Annesi Sevim Tosun, babası eski oyunculardan Necdet Tosun‘dur. Kardeşi Gürdal Tosun da oyuncu idi. 1975 yılında henüz 12 yaşında iken babası vefat etti. Liseyi Beyoğlu Fındıklı Lisesi’nde 1980 yılında bitirdi. Ardından da Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda okuyarak mezun oldu.





1981 yılında Atıf Yılmaz‘ın teklifi ile “Mine” filminde oynayarak sinema hayatına başladı.





1985 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosunda oynadı. Konservatuvardan mezun olduktan sonra Uğur Yücel, Suat Sungur, Tilbe Saran ve Özdemir Çiftçioğlu‘nun da aralarında bulunduğu 25-30 kilişik kalabalık bir grupla ‘Özel Tiyatro‘yu kurdu. 1988 yılında Woody Allen‘ın “Tanrı” oyununu oynadılar. Sonra daha dar bir kadroyla bir iki oyun daha oynadıktan sonra dağıldılar.







Daha sonra Antalya Devlet Tiyatrosunda görev aldı. Murathan Mungan‘ın Mezopotamya Üçlemesi; Mahmud ile Yezida, Taziye, Geyikler Lanetler adlı oyununda oynadı ve Devlet Tiyatroları’ndaki görevinden ayrılıp Yılmaz Erdoğan‘ın BKM Oyuncuları arasına katıldı. Çeşitli filmlerde ve dizilerde rol aldı. “Bir Demet Tiyatro” oyununda “Eyvah Necdet” karakterini canlandırdı.





BKM’de “Bir Demet Tiyatro” ve “Ölümsüz Aşk” dizilerinde rol aldı. “Vizontele”, “Vizontele Tuuba” ve “Gönül Yarası” rol aldığı önemli filmleri arasındadır.





2002 yılında “Yarım Elma” adlı dizide Janset, Günay Karacaoğlu, Selma Ergeç birlikte oynarken “Medeni Karpuz” karakterini canlandırdı ve söylediği “kıroyum ama para bende” repliği hala akıllardadır.





2003 yılında senaristi Cem Yılmaz, yapımcısı Necati Akpınar, yönetmeni Ömer Faruk Sorak olan “G.O.R.A” adlı sinema filminde Cem Yılmaz, Rasim Öztekin, Özkan Uğur, Cezmi Baskın, Şafak Sezer, Özge Özberk, Ozan Güven, Engin Günaydın ile birlikte oynadı.





2011 yılında “Çalgı Çengi” adlı sinema filminde Murat Cemcir, Ahmet Kural, Hazal Kaya ile beraber oynadılar.





Erdal Tosun, 2014 yılında “Şipşak Anadolu” sinema filminde Cengiz Küçükayvaz, Ceyda Ersoy, Esra Ersoy, Levent İnanır ile beraber oynadılar.





Erdal Tosun, 1995 yılında İlknur Tosun ile evlendi ve Zeynep Kiraz (d.1996) adında bir kızı var. Erdal Tosun geçen yıl 20 yıllık eşi İlknur Tosun'la evliliğini sonlandırmıştı.



