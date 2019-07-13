BBP'de Yazıcıoğlu'nun arkadaşları harekete geçti

Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) eski genel başkan yardımcılarından Remzi Çayır ve Haşim Yanar partilileriyle bir araya gelerek toplantı düzenledi.





Kahramanmaraş’ta Kervanhan tesislerinde düzenlenen toplantıya Muhsin Yazıcıoğlu’nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, eski genel başkan yardımcısı Ahmet Gürhan, eski Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri Murat Sancak, Ali Saraçoğlu ve Ali Aydoğmuş’la birlikte çok sayıda vatandaş katıldı..





Toplantıda, Büyük Birlik’te Değişim Vakti Platformu sözcüsü Haşim Yanar şunları söyledi: “Bu çıkışımızı bir ayrışmaya değil, gerilimden ve ayrışmadan beslenen bir anlayışın önünü keserek tüm nüansları ile dava arkadaşlarımızı buluşturmaya ve barıştırmaya hasrediyoruz."





REMZİ ÇAYIR: TÜRKİYE’NİN BÜYÜK BİRLİĞE İHTİYACI VAR, FAKAT BU ARKADAŞLA DEĞİL





Toplantıda konuşan Remzi Çayır, Türkiye’nin Büyük Birlik Partisi’ne, Muhsin Yazıcıoğlu’nun tavrına ihtiyacı olduğunu belirterek, "Türkiye’nin Büyük Birliğe ihtiyacı var, fakat bu arkadaşla değil." dedi.





İsim vermeden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi eleştiren Çayır, yeni bir oluşum içerisinde olduklarını da şu sözlerle anlattı: "Şu anda bir hareket başladı ve Allah’ın izniyle menzile varacaktır. Bu hareket menfaatçileri, arkadaşlarını birbirine düşürenleri sırtında tutamaz. Bu hareket, karşısında kim olursa olsun ben Muhsin Yazıcıoğlu’nun koltuğunda oturuyorum kimseye eyvallahım yoktur diyen bir adama layıktır. Biz bu yolda desteklerinizi bekliyoruz."





BBP'nin eski genel başkan yardımcısı Remzi Çayır ve Haşim Yanar, Mustafa Destici'ye karşı harekete geçti.





"YAZICIOĞLU’NUN SİYASETİNE İHTİYAÇ VAR"







"Biz bugün, Türkiye’nin Muhsin Yazıcıoğlu’nun siyasetine ihtiyaç duyduğuna inandığımız için geldik." diyen Çayır şunları kaydetti: "Sokağa vardığımızda, bakkala gittiğimizde herkesin tek bir dileği ve sözü var. Keşke yaşasaydı diyorlar. Dik duran ve doğru söyleyen çok az insan var. Niye? Bir daha nasıl seçilirim onu düşünüyorlar."





"BU HAREKETİ TEMSİL ETMEDİĞİNİ SÖYLEDİM"





Çayır, "Kimseyi kınayacak halimiz yok. Herkes 100 kilo kaldıramaz. Vücudu, aklı, hareketi müsait olmaz. Biz 'onların önünü açalım' dedik. Ne yazık ki birçok insan milletin geleceğine tesir edecek hareketin önünü tıkamak için her şeyi yaptı. Ben bu partinin kurucularındanım. Ama ne yazık ki üzülerek söylüyorum bütün bu özellikleri barındırmayan bir arkadaş yer işgal etmeye devam ediyor. Ben söyledim bu hareketi temsil etmiyorsunuz bırakın dedim." ifadelerini kullandı.