Destici ve ekibi yerel seçimlerde AKP'yi destekleyecek

Mehmet Özhaseki, BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.







Söz konusu görüşmenin ardından Tunç, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.





Tunç, ilk görüşmenin olumlu geçtiğini belirtti ve şöyle konuştu:





— Olumlu sıcak bir görüşme yaptık. Detayları çalışacağız ve son noktayı genel başkanımız ile Cumhurbaşkanı koyacak. İlk görüşme olumlu geçti.





Kayyum atanan belediyelerde BBP'nin aday çıkartmayacağını ifade eden Tunç, "Ankara ve İzmir'de de aday çıkartmayacağız, destekleyeceğiz. Çok olumlu görüşme oldu" diye konuştu.