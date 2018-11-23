Samanyolu Haber /Politika / BBP yönetiminde Destici isyanı /23 Kasım 2018 16:32

BBP yönetiminde Destici isyanı

Büyük Birlik Partisi'nde (BBP) Genel Başkan Yardımcıları istifa etti.

SHABER3.COM

Büyük Birlik Partisi’nde (BBP) Genel Başkan Mustafa Destici’ye karşı istifalar gelmeye devam ediyor.  BBP’de Genel Başkan Yardımcıları Doğan Ürgüp, Selahattin Şenliler, Haşim Yanar, Muhittin Acıcı ve Remzi Çayır’dan sonra bugün de Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Gürhan istifa etti.

Habertürk'ün haberinde Ahmet Gürhan, istifa gerekçesini açıklamazken, sadece "Gördüğüm lüzum üzerine Genel Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ediyorum" şeklinde bir dilekçe ile görevinden ayrıldığını duyurdu. Gürhan, istifasının sebeplerini daha sonra açıklayacağını belirtti. 
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