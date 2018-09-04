Samanyolu Haber /Ekonomi / Batan filonun lüks araçları icradan satılıyor /04 Eylül 2018 11:55

Batan filonun lüks araçları icradan satılıyor

Geçen Ağustos ayı başında faaliyetleri durdurulan filo kiralama şirketi Fleetcorp AŞ’nin 25 lüks otomobili icradan satışa çıkarıldı.

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Mercedes Benz’in satışını istediği otomobiller için belirlenen bedel 160 bin lira ile 480 bin TL arasında değişiyor. İcradan satış ihalesi 11 Eylül’de yapılacak. Şirketin toplam borcunun ise 1,8 milyar lira olduğu öğrenildi.

Filo kiralama sektöründeki varlığı 20 yılı aşan Kuveytli Fleetcorp Operasyonel Taşıt Kiralama Ve Turizm AŞ, yüklü bir borçla geçen ayın başında faaliyetlerini durdurdu. Şirketin, çok sayıda finans kurumu yanı sıra piyasaya da yüklü bir borcu bulunuyor.

Hürriyet'te yer alan haber şöyle: Fleetcorp AŞ’den 100 milyon Euro alacağı bulunan Mercedes Benz Türk AŞ, 24 lüks otomobil için icradan satış kararı aldırdı.

İLK İHALE 11 EYLÜL’DE

İstanbul 32. İcra Müdürlüğü, ilk icra ihalesi için 11 Eylül’e gün verdi. İlk ihalede alıcı çıkmaması durumunda ihale 2 Ekim’de yinelenecek.

EN PAHALISI 480 BİN LİRA

Satışı talep edilen Mercedes marka otomobiller için belirlenen bedel ise, 160 bin TL ile 480 bin TL arasında değişiyor.

ARAÇLARIN DEĞERİ 700 MİLYON LİRA

Yüklü bir borcu bulunan şirketin elindeki otomobillerin değeri ise 700 milyon lira arasında. Ancak söz konusu araçların önemli bir kısmı piyasada… Mercedes Benz adına alacak takibi yapan bir kaynak, “Çok daha fazla satış olacak. Nihayetinde şirketin yüklü bir alacağı söz konusu” dedi.

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