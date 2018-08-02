Samanyolu Haber /Gündem / Filo kiralama sektörünün devi battı... Mallarına el konuldu /02 Ağustos 2018 23:23

Filo kiralama sektörünün devi battı... Mallarına el konuldu

Filo kiralama sektörünün önemli oyuncularından Fleetcorp Operasyonel Taşıt Kiralama ve Turizm Anonim Şirketi'nin faaliyetlerin durma noktasına geldiği öğrenildi.

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Hürriyet'te yer alan habere göre Fleetcorp A.Ş. 90'lı yılların ortasında Türk girişimciler tarafından Do-Car Operasyonel Taşıt Kiralama AŞ olarak kuruldu. Şirket 2007 yılında el değiştirdi. Do-Car'ı Kuveytli The International Investor şirketi aldı ve yeni yatırımlar yaptı. 

Filo kiralama sektörünün önemli oyuncularından biri konumuna yükselen şirket Kuveytli sahibinin yaşadığı mali sıkıntılardan sonra dar boğaza girdi. Banka borçlarını ödeyemeyen şirketin, yüzde 75 hissesi bir ay önce Kuveytli iki bankaya geçti: 

Bu yeni süreçte Türkiye'deki şirketin yaşadığı sıkıntıların aşılması için büyük bir girişimde bulunuldu ancak mali sorun çözülemedi. Şirketin Türkiye'deki alacaklı finans kurumları da yakın zaman önce harekete geçti. Şirkete yönelik yapılan hacizler sonrası Türkiye'nin çeşitli illerindeki çok sayıda araca yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Polis ekipleri hakkında bulunan araçlara el koymaya başladı.

Fleetcorp'un yaşadığı sıkıntı, çok sayıda firmayı da sıkıntıya soktu. Fleetcorp'un 100 kadar çalışanına izin verildi ve şu an şirket merkezinde kimse bulunmuyor. 

Şirketin CEO'su Barbaros Çıtmacı'ya ise ulaşılamıyor.
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