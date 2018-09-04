Samanyolu Haber /Medya / Sunal ailesine babalarının filmlerinden telif verilmeyecek /04 Eylül 2018 12:04

Sunal ailesine babalarının filmlerinden telif verilmeyecek

Kemal Sunal’ın ailesi, Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan'a ait Gülşah Film’e, ustanın 36 filminden telif alamadıkları için dava açtı. Mahkeme, Sunal ailesine 850 bin lira telif ödenmesine karar verdi. Karara itiraz eden Gülşah Film, dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Mahkemeden davanın reddi kararı çıktı.

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Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre,  Ali Sunal babası Kemal Sunal'a ait 36 filmin yıllarca çeşitli televizyon kanallarında satıldığı, sayısız kez yayınlandığı iddiasıyla Hülya Koçyiğit-Selim Soydan çiftine ait Gülşah Film'e açtığı davayı kaybetti. Sunal, şirketin o filmlerden maddi gelir elde ettiği halde Sunal ailesine herhangi bir telif ödenmediğini öne sürmüştü. Mahkeme önce Sunal ailesine 850 bin lira telif ödenmesine karar verdi. Karara itiraz eden Gülşah Film, dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Mahkemeden davanın reddi kararı çıktı.
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