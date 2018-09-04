Dolar yeniden yukarı kırdı

Dün enflasyon rakamı ve Merkez Bankası'nın faiz sinyali sonrası 6.73 seviyesinden 6.51'e kadar gerileyen dolar/TL bugün yukarı yönlü seyir izliyor. 6.71 TL'ye yükselen doların yanısıra Euro kuru da 7.76 TL seviyelerinden işlem görüyor.





Bugün sabah saatlerinde dünkü enflasyon rakamlarının değerlendirmesini yayınlayan Merkez Bankası enerji fiyatlarında Eylül'de de yükseliş beklediğini duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından dolar yatay seyrini bozarak yükselişe geçti. Yurt içinde bunun yanısıra açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, Euro Bölgesi ÜFE ve ABD ISM imalat PMI verileri takip edilecek.

