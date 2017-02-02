Samanyolu Haber /Gündem / Başkanlık sistemine 'hayır' diyenler... /02 Şubat 2017 15:11

Başkanlık sistemine 'hayır' diyenler...

Düzce'de S.A. adlı gencin, bir arkadaşıyla ellerinde tabancayla meydanda çektirdikleri fotoğrafı, "Başkanlık sistemine 'hayır' diyenleri tıpkı 15 Temmuz gibi sokaklarda bekliyor olacağız" notuyla Facebook hesabında paylaşması tepki çekti. İki genç hakkında, Başsavcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi

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Düzce’de oturan S.A., 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kentte demokrasi nöbetlerinin tutulduğu Anıtpark Meydanı’da, bir arkadaşıyla ellerinde tabanca ile çektirdikleri fotoğrafı, sabah saatlerinde sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabında paylaştı.



S.A.’nın, “Başkanlık sistemine ‘hayır’ diyenleri tıpkı 15 Temmuz gibi sokaklarda bekliyor olacağız” notuyla paylaştığı fotoğraf tepki çekti. S.A., tepkiler üzerine bir süre sonra fotoğrafı sayfasından kaldırdı. Facebook hesabında kapak fotoğrafı bölümünde Sedat Peker’in fotoğrafı bulunan S.A. ve arkadaşı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, konunun basına yansıması üzerine jet hızıyla soruşturma açtı. İki genç hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

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