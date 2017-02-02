Aydın Doğan 100 çalışanının basın sigortasını iptal etti

TGS, "Basın İş Kanununa göre çalıştırılması gereken internet editörlerine kâğıt imzalatılarak yasal haklarından vazgeçmeleri isteniyor. Bu yapılan gasptır, hukuk tanımazlıktır, kaçak işçi çalıştırmaktır" dedi.







'MAHKEMEDE GÖRÜŞECEĞİZ'





"2016 yılında medyaları rekor bir kâr getiren Doğan Holding bu zenginliği yaratan çalışanlarına ne vermiştir?" diye sorulan açıklamada "İşsizlik sopasıyla gazetecileri kendince terbiye etmeyi alışkanlık haline getiren Doğan Ailesi, biliniz ki zorla imzalattığınız o kağıtların hukuken hiçbir geçerliliği yoktur. Aldığınız bu karardan geri dönmezseniz sizinle mahkeme salonlarında görüşeceğiz. Medya çalışanları sahipsiz değildir. Orman kanununuzu alaşağı edip, önünde sonunda insanca çalışma düzenini kuracağız." ifadeleri kullanıldı.