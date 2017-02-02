Samanyolu Haber /Medya / Aydın Doğan 100 çalışanının basın sigortasını iptal etti /02 Şubat 2017 15:12

Aydın Doğan 100 çalışanının basın sigortasını iptal etti

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Doğan Grubu'nun Hürriyet, Posta ve Fanatik gibi internet haber sitelerinde çalışan 100'e yakın gazetecinin basın sigortasını iptal ettiğini duyurdu.

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TGS, "Basın İş Kanununa göre çalıştırılması gereken internet editörlerine kâğıt imzalatılarak yasal haklarından vazgeçmeleri isteniyor. Bu yapılan gasptır, hukuk tanımazlıktır, kaçak işçi çalıştırmaktır" dedi.
 
'MAHKEMEDE GÖRÜŞECEĞİZ'

"2016 yılında medyaları rekor bir kâr getiren Doğan Holding bu zenginliği yaratan çalışanlarına ne vermiştir?" diye sorulan açıklamada "İşsizlik sopasıyla gazetecileri kendince terbiye etmeyi alışkanlık haline getiren Doğan Ailesi, biliniz ki zorla imzalattığınız o kağıtların hukuken hiçbir geçerliliği yoktur. Aldığınız bu karardan geri dönmezseniz sizinle mahkeme salonlarında görüşeceğiz. Medya çalışanları sahipsiz değildir. Orman kanununuzu alaşağı edip, önünde sonunda insanca çalışma düzenini kuracağız." ifadeleri kullanıldı.
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