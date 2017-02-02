Trump iki ülke lideriyle telefonda tartıştı

Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ile yaptığı telefon konuşmasında kırıcı ifadeler kullandı. Gazetenin Beyaz Saray kaynaklarından öğrendiğine göre bir saat sürmesi planlanan telefon konuşması 25 dakika sonra Trump tarafından aniden sona erdirildi.







Avusturalya Başbakanı Turnbull ile Donald Trump arasındaki tartışmanın ABD’nin Avustralya’nın Papua Yeni Gine’deki mülteci kampında bulunan 2 bin 500 mültecinin yarısını ülkeye alma taahhüdü yüzünden çıktığına haberde yer verildi.





Anlaşma Obama döneminde imzalanmıştı. Mülteciler arasında Trump’ın ABD’ye girişlerini yasakladığı İran ve Irak vatandaşları da bulunuyor. Amerikan medyasında çıkan haberlere göre Trump mülteci anlaşmasını ‘bütün zamanların en kötü anlaşması’ olarak nitelendirmiş ve Avustralya’nın ‘yeni bir Boston bombacısı göndermeye hazırlandığını’ söylemişti. Avustralya Başbakanı Turnbull bir radyoya verdiği mülakatta Trump’ın telefon konuşmasını yarıda kesmediğini ve Trump yönetiminden varılan anlaşmaya sadık kalmasını beklediklerini söyledi. Telefondaki görüşmenin içeriği hakkında açıklama yapmayan Avustralya Başbakanı iki ülke arasında son derece güçlü ilişkilerin bulunduğunu sözlerine ekledi.





‘Şimdiye kadarki en kötü görüşme’





Trump’ın Avustralya Başbakanı’na ‘bu şimdiye kadarki en kötü konuşmaydı’ dediği ve Trump’ın daha önce Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ile yaptığı telefon görüşmesinde de sert sözler sarf edildiği öğrenildi.





CNN televizyonunun haberinde Başkan Trump’ın Nieto’ya uyuşturucu şebekeleriyle mücadelede Meksika’ya yardımcı olmak istediklerini ilettiği belirtildi. Meksika hükümetinin sözcüsü, ABD Başkanı’nın uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadele etmek için Amerikan birliklerini Meksika’ya gönderme tehdidinde bulunduğu şeklindeki haberlerin asılsız olduğunu söyledi. Başkan Trump’ın Meksika sınırına örülecek duvarı Meksikalılara ödeteceği şeklindeki sözlerine tepki gösteren Meksika Devlet Başkanı Pena Nieto Washinton’a yapacağı ziyareti iptal etmişti.





Trump Müttefikler İle Kavga Ediyor





Trump son hafta içinde Meksika, Avustralya, Kanada ve Çin gibi ülkelerle hırlaşmaya başladı. Özellikle müttefik ülkelerle giriştiği çatışmacı tavır ABD içinde büyük tartışmalara neden oluyor. Rusya, Ukrayna’da yeniden savaşı başlatmışken, Trump’ın müttefiklerin üstüne gitmesi büyük bir tepki topluyor.





DWTürkçe & WHattı