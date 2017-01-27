Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker'den şok sözler /27 Ocak 2017 10:29

Sedat Peker'den şok sözler

Yeraltı Dünyasının ünlü ismi Ergenekon sanığı Sedat Peker referandum için Sarayın en büyük destekçisi olacağını söyledi

Başsavcılık Sedat Peker için harekete geçti

Son dönemde AKP’ye ve Saraya yakın duruşuyla dikkat çeken yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Ergenekon sanığı Sedat Peker evet kampanyasına destek oldu. Sosyal Medya'daki kampanyaya katılan Peker 'Oyum evet; referandumu yapmamak için sokaklara çıkanlar olursa, onları sokaklarda bekleyeceğiz!' dedi.

Referandum öncesi sokak çatışmalarına çağrı yapan bu açıklama Sedat Peker için ilk değil. Daha önce de ‘teröre lanet’ mitinginde, “Adeta dünyanın şah damarları kesilmişçesine oluk oluk hepsinin kanlarını akıtacağız. Nehirler dolusu kanları aktıkları zaman anlayacaklar” demişti
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