Sedat Peker'den şok sözler





Referandum öncesi sokak çatışmalarına çağrı yapan bu açıklama Sedat Peker için ilk değil. Daha önce de ‘teröre lanet’ mitinginde, “Adeta dünyanın şah damarları kesilmişçesine oluk oluk hepsinin kanlarını akıtacağız. Nehirler dolusu kanları aktıkları zaman anlayacaklar” demişti

Son dönemde AKP’ye ve Saraya yakın duruşuyla dikkat çeken yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Ergenekon sanığı Sedat Peker evet kampanyasına destek oldu. Sosyal Medya'daki kampanyaya katılan Peker 'Oyum evet; referandumu yapmamak için sokaklara çıkanlar olursa, onları sokaklarda bekleyeceğiz!' dedi.