Samanyolu Haber /Gündem / Başbakan'ı konuşturmadılar /03 Aralık 2016 14:29

Başbakan'ı konuşturmadılar

Başbakan Binali Yıldırım'ın 'toplantıdan sonra konuşalım' demesi tansiyonu düşürmedi. Otistik aileleri taleplerini Başbakan'ın sözünü keserek dile getirmeye çalıştı.

Başbakanı konuşturmadılar

Başbakan Yıldırım otizm eylem planı toplantısına katıldı

Başbakan Binali Yıldırım, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Otizm Spektrum Bozukluğu Ulusal Eylem Planı Tanıtım toplantısına katıldı. Konuşmasının başında AKP hükümetleri döneminde engelliler için yapılanları anlatan Binali Yıldırım’ın sözü, salondaki otistik çocuklu aileler tarafından kesildi. Eylem planı kapsamına girmesini bekledikleri “evde bakım için düzenleme” gibi konularda Başbakan’dan yanıt bekleyen aileler, Başbakan’ın ‘toplantıdan sonra konuşalım’ sözü üzerine tek tek söz alarak Yıldırım’ı konuşturmadılar.

Katılımcılardan bazıları ayağa kalkarak şikayetlerini dile getiriken diğerleri de alkışlarla arkadaşlarına destek oldular. Başbakan’ın ‘gereken yapılacak’ sözü üzerine ise Yıldırım’ın konuşmasına ‘müsade’ edildi.

4 BUÇUK MİLYON İNSANI İLGİLENDİRİYOR

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün bu yılki gündemi olan otizm ile ilgili 7 bölüm ve 68 karardan oluşan “Otizm Eylem Planı, otizm tanısı konulmuş bireyler ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılanmasını amaçlıyor. Türkiye'deki 4,5 milyondan fazla otizmli birey ve yakınları, Başbakan Binali Yıldırım'ın kamuoyuna açıklayacağı ‘Otizm Eylem Planı'nın uygulamaya geçmesi ile ilgili müjdeli haberini bekliyor. 2013 yılında kamuoyu ile paylaşılan bugün detayları Başbakan Binali Yıldırım tarafından kamuoyuna açıklanacak olan plan ile, otizm tanısı konulmuş bireyler ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılanması, yaşam kalitelerini arttırılması amaçlanıyor. Günümüzde 68 çocuktan 1’i otizm riski ile dünyaya geliyor ancak otizm bilinirliği oldukça düşük. Ülkemizde, 10 kişiden sadece 3’ü otizmi duyduğunu belirtiyor.
<< Önceki Haber Başbakan'ı konuşturmadılar Sonraki Haber >>

Yalanlar ve Gerçekler

Yalanlar ve Gerçekler

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Twitlerle Türkiye gündemi

Twitlerle Türkiye gündemi

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:39:15