Başbakan'ı konuşturmadılar

Başbakan Yıldırım otizm eylem planı toplantısına katıldı





Başbakan Binali Yıldırım, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Otizm Spektrum Bozukluğu Ulusal Eylem Planı Tanıtım toplantısına katıldı. Konuşmasının başında AKP hükümetleri döneminde engelliler için yapılanları anlatan Binali Yıldırım’ın sözü, salondaki otistik çocuklu aileler tarafından kesildi. Eylem planı kapsamına girmesini bekledikleri “evde bakım için düzenleme” gibi konularda Başbakan’dan yanıt bekleyen aileler, Başbakan’ın ‘toplantıdan sonra konuşalım’ sözü üzerine tek tek söz alarak Yıldırım’ı konuşturmadılar.







Katılımcılardan bazıları ayağa kalkarak şikayetlerini dile getiriken diğerleri de alkışlarla arkadaşlarına destek oldular. Başbakan’ın ‘gereken yapılacak’ sözü üzerine ise Yıldırım’ın konuşmasına ‘müsade’ edildi.





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3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün bu yılki gündemi olan otizm ile ilgili 7 bölüm ve 68 karardan oluşan “Otizm Eylem Planı, otizm tanısı konulmuş bireyler ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılanmasını amaçlıyor. Türkiye'deki 4,5 milyondan fazla otizmli birey ve yakınları, Başbakan Binali Yıldırım'ın kamuoyuna açıklayacağı ‘Otizm Eylem Planı'nın uygulamaya geçmesi ile ilgili müjdeli haberini bekliyor. 2013 yılında kamuoyu ile paylaşılan bugün detayları Başbakan Binali Yıldırım tarafından kamuoyuna açıklanacak olan plan ile, otizm tanısı konulmuş bireyler ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılanması, yaşam kalitelerini arttırılması amaçlanıyor. Günümüzde 68 çocuktan 1’i otizm riski ile dünyaya geliyor ancak otizm bilinirliği oldukça düşük. Ülkemizde, 10 kişiden sadece 3’ü otizmi duyduğunu belirtiyor.