Almanya MİT operasyonlarını inceliyor

Batı Alman Radyoları (WDR) ile Kuzey Alman Radyoları'nın (NDR) haberine göre, Alman hükümeti Türk Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Almanya'daki faaliyetleri konusunda muhalefetin endişelerini paylaşıyor.



Alman Birinci Televizyon Kanalı’nın (ARD) tagesschau.de adlı haber portalında yayınlanan haberde, MİT’in Almanya’daki faaliyetlerinin muhalefetin yanı sıra federal hükümeti de endişelendirdiği ifade ediliyor.

İç istihbarat kurumu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı’na ait bir belgeye dayandırılan habere göre, teşkilat MİT’in Almanya’da yanlış bilgi yayarak kamuoyunu manipüle etmesinden endişe ediyor. Bu nedenle, MİT’in istihbarat faaliyetlerinin soruşturulması talep ediliyor.





Deutche Welle Türkçe’nin aktardığı haberde, Türk Milli İstihbarat Teşkilatı tercümanlar vasıtasıyla Alman makamlarının bilgilerine ulaşmaya çalıştığı iddia ediliyor. Bu nedenle Alman iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın (Verfassungsschutz) bu konuyla ilgili özel bir birim oluşturduğu belirtiliyor.





Ayrıca Federal Meclis İçişleri Komisyonu’nun da gizli bir oturumda MİT’in faaliyetlerini ele aldığına dikkat çekiliyor.





“MİT İLE İŞBİRLİĞİ SONA ERDİRİLSİN”





Alman istihbarat birimleri bir yandan radikal İslamcı örgütlerin tehditleri nedeniyle MİT ile işbirliğine kendilerini zorunlu hissediyor. Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın Kürt ve Türk muhalifler hakkında MİT’e bilgi aktarmadığına dikkat çekiliyor.

Ancak Federal Meclis’teki Sol Parti alınan önlemleri yeterli bulmuyor. Parti’den yapılan açıklamada, MİT’in Almanya’daki faaliyetlerinin hukuka aykırı olduğunu belirtilerek, bu faaliyetlerin burada yaşayan muhalif güçler açısından da tehdit anlamına geldiği vurgulandı. Sol Parti’nin içişlerden sorumlu temsilcisi Martina Renner, bu gibi faaliyette bulunanların cezaya çarptırılmasını, ajanların sınır dışı edilmesini ve MİT ile işbirliğinin sona erdirilmesini talep etti.





Alman medyasındaki haberlere göre, Türk Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Almanya'da binlerce kişiden oluşan bir haber-elemanı ağı bulunuyor. Welt am Sonntag gazetesi adının açıklanmasını istemeyen bir güvenlik politikacısına dayandırdığı bir haberde MİT'e bağlı 6 bin kadar ajanın Almanya'daki Türk toplumuna ilişkin olarak teşkilatı bilgilendirdiği belirtiliyor.