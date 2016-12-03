Barzani, Binali Yıldırım'a liste fırlatmış

Neçirvan Barzani’nin 23 Kasım’da Ankara’ya yaptığı ziyaretten bilgiler içeren yazıdan ilgili bölüm şöyle:





Yeğen Barzani 1 saat Başbakan Binali Yıldırım, 45 dakika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 1 saat 40 dakika R.Erdoğan ile görüşüyor. Arkasından Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Kabulde, Musul operasyonunda gelinen son aşama başta olmak üzere Irak’taki gelişmeler, terörle mücadele ve Türkiye ile Irak Bölgesel Kürt Yönetimi arasındaki işbirliği konuları ele alınmış, bölgesel meseleler hakkında görüş alış verişinde bulunulmuştur” deniliyor. Açıklamada, görüşmede Yıldırım ve Barzani’nin ‘Başta IŞİD ve PKK olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede işbirliğine devam edilmesi’ ve ilişkilerin ileri seviyeye taşınması konusunda mutabık kaldıkları da kaydediliyor.





Peki içerde ne oluyor?..Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir diplomatın anlattığına göre;





Başbakan Binali Yıldırım, bölgede ortak hareket edilebilecek aşiretlerin listesini Neçirvan Barzani’ye verip bunu değerlendirmesini istiyor. Barzani listeyi eline alıyor, dikkatlice inceledikten sonra,gayet sinirli bir şekilde “hadi oradan” dercesine el hareketiyle, “böyle şey olmaz” diyerek sert şekilde iade ediyor. Oda adeta buz kesiyor. Diplomattan dinlediğime göre, Barzani’ye verilen aşiretler listesi çok eski ve birçoğu Barzani ile geçmişte kavgalı olanlardan oluşuyor. Güncellenememiş!.. Diplomatın şu hayret içinde söylediği ise bende daha fazla şaşkınlık yarattı;







“Acaba MİT’in elinde güncellenmiş bir liste yok muydu da bunu verdiler?..”





Irak’ta, Suriye’de olup bitenlerin yanında bu anlattığım küçük (!) olay,ülkeyi nasıl bir aklın, nasıl bir iradenin yönettiğinin çarpıcı bir örneği."