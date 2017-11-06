Samanyolu Haber /Gündem / Neçirvan Barzani'den Türkiye'ye sıcak mesaj /06 Kasım 2017 23:33

Neçirvan Barzani'den Türkiye'ye sıcak mesaj

Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani: Türkiye zor günlerde halkımıza kapılarını açtı. Türkiye'yle, İran'la ilişkilerimiz var. Çaba gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz.

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Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Türkiye’nin 1980 ve 90’lı yıllarda, kötü dönemlerinde kendilerine kapılarını açtığını belirterek, “Türkiye de dahil bütün ülkelerle sorunların çözümü için görüşmek istiyoruz” dedi.

‘İSTİKRAR İSTİYOR MUYUZ İSTEMİYOR MUYUZ?’

Erbil kentinde bugün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında gazetecilere konuşan IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, Bağdat’a Irak anayasası çerçevesinde görüşmelere hazır olduklarını bildirdiklerini, sorunların karşılıklı anlayışla çözülebileceğine inandıklarını söyledi. Barzani, basın toplantısında şunları kaydetti, “Geride kalan 14 yıl şunu bize gösterdi: Irak bütçe yasa tasarısında Kürdistan bölgesine vilayetler düzeyinde muamele yapılmıştır. Bu anayasaya aykırıdır. Bağdat’la uygun bir çözüm bulunmasından ve kalıcı bir ateşkesten yanayız. Eğer Kürdistan bölgesinin yüzde 17’lik bütçe payı verilirse, petrol konusunu da görüşmeye hazırız. Kerkük’te yaşananlardan sonra Kürdistan bölgesinin petrolü yarıya kadar azalmıştır. Hepimizin şu soruyu sorması lazım: Irak’ta istikrar istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Bağdat’ın da bunu kendine sorması lazım. Bir yandan halka maaşları göndermeye hazır oldukları mesajını veriyorlar, diğer yandan göndermeyeceklerini gösteriyorlar. ABD’nin, Erbil-Bağdat arasında görüşmelerin başlaması için henüz bir çabası olmadı. Sınır kapıları sorununu Irak anayasası çerçevesinde çözmek istiyoruz. Askeri, katı üslupla değil. Bu çözüm değildir. Askeri heyetler arasında görüşme var ancak herhangi bir anlaşma imzalanmış değil.”

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Neçirvan Barzani, Türkiye de dahil bütün ülkelerle sorunların çözümü için görüşmek istediklerin ifade etti. Barzani, “Türkiye bizim için kötü olan 1980 ve 1990’lı yıllarda bize kapılarını açtı. Türkiye zor günlerde halkımıza kapılarını açtı. Türkiye’yle, İran’la ilişkilerimiz var. Çaba gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. Tartışmalı bölgelerle ilgili sorunlar anayasaya göre çözülmelidir” diye konuştu.
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