Komisyon Erdoğan, Yıldırım, Akar ve Fidan'ı davet bile etmedi





Komisyon Başkanı Reşat Petek, üyelere yazı göndererek ‘inceleme-araştırma’ safhasının bittiğini, rapor yazımına devam edildiğini bildirdi. Petek gönderdiği yazıda şöyle dedi:





“Komisyonumuz, görev süresinin sona erdiği 03.01.2017 tarihi itibariyle çalışmalarının inceleme ve araştırma safhasını tamamlamıştır. Bilgi ve belge talep ettiğimiz kişi ve kurumlardan gelmekte olan cevaplar da değerlendirilmek suretiyle komisyon taslak raporunun yazım çalışmalarına komisyon uzmanlarınca devam edilmekte olup rapor taslağı tamamlandıktan sonra tüm komisyon üyelerine dağıtılacak ve komisyon üyeleriyle rapor değerlendirme toplantıları yapılacaktır. Komisyon üyelerinden gelen görüş, bilgi ve öneriler komisyon başkanlık divanınca değerlendirilip rapor taslağına son şekli verildikten sonra raporumuz. TBMM Başkanlığına sunulacaktır.”





936 SAYFA ÖN RAPOR





7 Ekim'de ilk toplantısı yapan komisyon, 936 sayfa ön taslak raporu hazırladı. Ancak son ekleme ve görüşlerle birlikte 1300 sayfayı geçmesi bekleniyor. Darbe komisyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ı davet bile etmezken en çok Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın dinlenilmesi konusunu tartıştı. Akar'a yazılı soru gönderilirken, Fidan'a ne davet gitti ne de yazılı soru gönderildi.