Biri doğru söylemiyor

HDP Genel Merkezi, olağanüstü hâlin (OHAL) uzatılmasına ilişkin olarak hükümetin verdiği belgede sahtecilik yapıldığını söyledi.

Belgeye göre, 3 Ocak 2017’de Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı yapıldı ve "OHAL'in uzatılması tavsiyesinde" bulunuldu. HDP’nin paylaştığı bilgiye göre ise 3 Ocak tarihinde MGK yapıldığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.



HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, Meclis'te yaptığı konuşmada konuya ilişkin olarak şunları söyledi:





Olağanüstü hâlin bir kez daha uzatılmasıyla ilgili Başbakanlığın ve Bakanlar Kurulunun imzaladığı ve Meclise gönderdiği prensip kararı var.





Gelen yazı aynen şöyle diyor -"Türkiye Büyük Millet Meclisinin 21 Temmuz 2016 tarih ve 1116 sayılı Kararıyla ülke genelinde ilan edilen ve 11/10/2016 tarihli ve 1130 sayılı Kararı uyarınca devam etmekte olan olağanüstü hâlin 19/1/ 2017 Perşembe günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere üç ay süreyle uzatılmasının Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı: Millî Güvenlik Kurulunun 3/1/2017 -dikkatlerinizi buraya çekmek istiyorum değerli milletvekilleri- tarihli ve 501 sayılı tavsiye kararı göz önünde bulundurularak Bakanlar Kurulunca 3/1/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır."





Şimdi, bugün 3/1/2017 değerli arkadaşlar. Bu yazı bize öğlen saatlerinde geldi. Bakanlar Kurulunun dün bu konuyu görüşmediğini Hükûmet Sözcüsü en azından ifade etti ama şekil esası yerine gelmiş, Başbakan sabahleyin dedi ki: "Hayır, görüşüldü, karara bağlandı, imzalar var." İmzalar varsa gerisi siyasi etik meselesidir ama bu MGK ne zaman yapıldı değerli arkadaşlar? Ayın 3'ü bu gece on ikiden sonradır. Saat on ikiden sonra, Bakanlar Kurulu toplantısından önce bir tavsiye kararı alınmadıysa tersine yapıyorsunuz işi demek ki yani önce burada görüşeceğiz biz, ellerimizi kaldıracağız, oylayacağız, ondan sonra muhtemel MGK kararında, değerli arkadaşlar, karar defterine bir tavsiye kararı yazılacak. Kanarya Sevenler Derneği böyle yönetilmez arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi?