Bana 2 kilo çay, 3 kilo şekerden bahsetmeyin

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası'nda bölgesel istişare toplantısında konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ekonomik krizle boğuşan reel sektöre çıkış yolu sunmak yerine işadamlarını küçük hesaplar peşinde koştuğunu ima eden sözler sarf etti.





Pekcan, “Hakkari'de devlet desteklerinden, ihracat desteklerinden yararlanmış. 2017, 2018 ve 2019 yıllarına baktım yaralanmış bir tek firmamız bile yok. Devletimizin çok güzel destekleri var. Bana burada 2 kilo çay, 3 kilo şekerden bahsetmeyin. Biz size daha büyük imkan getirdik." dedi.





Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan (masada soldan 3'üncü) Hakkari'de işadamlarına hitaben, "Bana 2 kilo çay, 3 kilo şeker demeyin." dedi. Bakan bu sözlerle bölgede yaygın olan kaçakçılığı ima etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (masada soldan 2'inci) ise terörün bittiğini ve Hakkari'nin yaylarında festivaller piknikler yapıldığını söyledi.





BAKAN PEKCAN SORUMLUYU BULDU





Hakkari’nin dış ticaret rakamlarını incelediğini belirten Pekcan, "Rakamlara baktım. Toplamda 93 milyon dolar bir dış ticareti var. 93 milyon dolar dış ticareti sadece 29 firma yapmış, demek ki firmalarımız dış ticaret yapmaya odaklanmıyor.” ifadelerini kullandı.





VALİNİN SÖZLERİ İBRETLİK!





Bakan Pekcan işadamlarını iş bilmezlikle itham ederken, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ın sözleri hükümetin Türkiye'yi nasıl krize sürüklediğini özetledi. Akbıyık, Hakkari’nin çinko rezervi açısından Türkiye’nin en zengin bölgesi olduğunu söyleyerek, “Ülkemizde maalesef bir izobe tesisi bulunmamaktadır. İran’a 200-250 dolara sattığımız madeni 2 bin 500-3 bin dolara tekrar satın almaktayız.” dedi.