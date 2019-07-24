Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan'a geçmek isteyen 49 kişiye operasyon /24 Temmuz 2019 12:36

Yunanistan'a geçmek isteyen 49 kişiye operasyon

Çanakkale polisi aldığı ihbar üzerine Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 49 kişiye operasyon düzenledi. Kimlik kontrolünde 49 kişi arasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilmiş bir askerin de olduğu tespit edildi.

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Çanakkale’de Yunanistan’ın Midilli Adasına geçmek isteyen 49 kişilik mülteci grubuna operasyon düzenlendi. 

Çanakkale polisi aldığı ihbar üzerine yaptığı operasyonda kadın ve çocuklardan oluşan 49 kişiyi gözaltına aldı. 

KHK İLE İHRAÇ EDİLMİŞ ASKER DE VAR

Kimlik kontrolünde 49 kişi arasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilmiş bir askerin de olduğu tespit edildi.

Mültecilerin işlemleri devam ederken eski asker alınan sağlık raporunun ardından Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. 

Mültecilerin Ayvacık’ta bulunan geri gönderme istasyonuna teslim edileceği bildirildi.
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