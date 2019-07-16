Samanyolu Haber /Gündem / Ekonomik kriz hastane inşaatını durdurdu... /16 Temmuz 2019 09:47

Ekonomik kriz hastane inşaatını durdurdu...

Ankara Mamak Devlet Hastanesi’nin yapımı 'sağlıkta tasarruf tedbirleri' kapsamında durduruldu.

SHABER3.COM

Ekonomik kriz gerekçesiyle devletteki lüks otomobil alımlarını, Saray'daki büyük harcamaları durdurmayı düşünmeyen AKP, tedbir kapsamında sağlıktan kısmaya devam ediyor.

Cumhuriyet'ten Şeyma Paşayiğit'in haberine göre, hükümetin 2014 yerel seçimleri sürecinden başlayarak, Mamak’ın ilk devlet hastanesi olmasıyla övündüğü Mamak Devlet Hastanesi’nin yapımı yarım kaldı.

METAG-ZEKSAN ORTAKLIĞI ÜSTLENMİŞTİ

Hastanenin Samsun yolu yanındaki Yeşilbayır Mahallesi’nde bulunan kentsel dönüşüm konutlarının önündeki 35 bin 718 metrekarelik alanda hizmet vermesi planlanıyordu. 

200 yatak kapasiteli hastanenin ihalesini TOKİ, yüklenici firmalığını Metag İnşaat ile Zeksan ortaklığı üstlenmişti. 

2014 yerel seçimlerinden başlayarak, yıllardır seçim malzemesi olan hastanenin yapımı sırasında, önce, Sağlık Bakanlığı ve yüklenici firma arasında sıkıntılar yaşandı. Yüklenici firmanın değişmesiyle birlikte yapımın yüzde 70’i tamamlandı. 

2020 YILINA ERTELENDİ

Tıbbi cihaz ve ilaç alımlarından hasta hizmetlerine kadar kısıntıya giden Sağlık Bakanlığı, bu kez yapımı bitmek üzere olan hastanede kemer sıkma politikasına gitti.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre hastanenin inşâsı “sağlık alanındaki tasarruf tedbirleri kapsamında” durduruldu. 

İnşâsı 2020 yılına ertelenen hastanenin meslek hastalıkları hastanesine dönüştürülmesi de ihtimaller arasında.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ekonomik kriz hastane inşaatını durdurdu... Sonraki Haber >>

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

KHK’lı Fatma Öğretmen 29 kiloya düştü

KHK’lı Fatma Öğretmen 29 kiloya düştü

Tek hamlede böyle yuttu

Tek hamlede böyle yuttu

Cep telefonu ile oynarken hayatının şokunu yaşadı

Cep telefonu ile oynarken hayatının şokunu yaşadı

'Açım' diyen çiftçiye 'telefonunu göster' dedi, sonra sustu...

'Açım' diyen çiftçiye 'telefonunu göster' dedi, sonra sustu...

Vatandaştan 15 Temmuz çıkışı: Başkanlığı getirmek için Erdoğan yaptı!

Vatandaştan 15 Temmuz çıkışı: Başkanlığı getirmek için Erdoğan yaptı!

ODTÜ'lü öğrencilere sanatçı desteği

ODTÜ'lü öğrencilere sanatçı desteği

İşte ilk görüntü: S-400 füzeleri Ankara'da

İşte ilk görüntü: S-400 füzeleri Ankara'da

Bingöl’de protesto: Eski bakan Yılmaz ve AKP'li vekiller yuhalandı

Bingöl’de protesto: Eski bakan Yılmaz ve AKP'li vekiller yuhalandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:27:39