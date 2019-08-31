Samanyolu Haber /Gündem / Bakırköy Kadın Cezaevinde hasta tutuklulara kelepçeli işkence /31 Ağustos 2019 13:05

Bakırköy Kadın Cezaevinde hasta tutuklulara kelepçeli işkence

Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevinde bulunan tutuklulara kelepçeli tedavi dayatması yapıldığı için birçok mahkumun tedavi hakkından mahrum kaldığı belirtildi.

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Kadın tutuklular ciddi sağlık problemleri yaşadıklarını ifade ederek, insan hakları kurumlarına çağrıda bulundular. Kadın tutukluların yaşadıkları hak ihlalleri aileleri aracılığı ile kamuoyuna gönderdikleri mektupla ortaya çıktı.

TEDAVİ HAKKI KEYFİ UYGULAMALARLA ENGELLENİYOR
MA’nın haberine göre tutuklu kadınlar, “Tedavi olmamız lazım fakat bu engelleniyor. Bazı arkadaşlarımızın durumu çok ağır olmasına rağmen tedavi edilmeleri engellenmektedir. Tedavi hakkımız keyfi uygulamalarla geçiştiriliyor” dedi.

HEPATİT B HASTALARI TEDAVİ EDİLMİYOR
Mektupta, doktor gözetiminde tedavi edilmeleri gerekmesine rağmen bunun yapılmadığını söyleyen kadınlar, “Hepatit B ve kronik hastalıkları olan arkadaşlarımızın 3 ayda bir tedavi edilmesi ve hastalığının takip edilmesi gerekiyor. Benzer şekilde Tenzile Acar ve Felek Gün arkadaşlarımız da Hepatit B hastası. Her zaman sorun yaşıyorlar. Sevkleri yapılmıyor” denildi.

KELEPÇELERİ MUAYENE SIRASINDA BİLE ÇIKARILMIYOR
Durumu ağırlaşıp muayeneye götürülen tutukluların bile kötü muamelelerle karşılaştığının ifade edildiği mektupta, “Asker ve gardiyanlar tarafından kelepçeleri açılmıyor. Muayene esnasında askerler odadan çıkmıyor. Doktorlar durumu görüyor ve müdahale edeceği zaman, ‘bu kelepçe açılmaz, sen bir tutuklusun unutma’ diyor. Bunların genel değil geçici sağlık kanunları olduğu ortadadır” ifadeleri kullanıldı.
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