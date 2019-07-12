Samanyolu Haber /Gündem / Bakanlık S-400 sevkiyatının görüntülerini paylaştı /12 Temmuz 2019 16:53

Bakanlık S-400 sevkiyatının görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya'dan ithal edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin sevkiyatından kareler paylaştı.

İşte ilk görüntü: S-400 füzeleri Ankara'da

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya'dan alınan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin sevkiyatına dair fotoğrafları paylaştı.

İşte bakanlığın paylaştığı fotoğraflar:




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