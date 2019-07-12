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Bakanlık S-400 sevkiyatının görüntülerini paylaştı
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Bakanlık S-400 sevkiyatının görüntülerini paylaştı
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12 Temmuz 2019 16:53
Bakanlık S-400 sevkiyatının görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Rusya'dan ithal edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin sevkiyatından kareler paylaştı.
İşte ilk görüntü: S-400 füzeleri Ankara'da
Milli Savunma Bakanlığı, Rusya'dan alınan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin sevkiyatına dair fotoğrafları paylaştı.
İşte bakanlığın paylaştığı fotoğraflar:
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