Perinçek S-400'lerin gelişinden mutlu: Füzeleri selamlıyoruz

''S-400’lerin gelişini selamlıyoruz'' ifadesini kullanan Perinçek, “Türkiye Atlantik’in baskılarına boyun eğmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Türkiye, Atatürk devrimini tamamlayacağı Avrasya iklimine yerleşmektedir. S-400 bu sürecin savunma silahıdır. S-400’ler yeni dünyanın kuruluşunu bildirmektedir” değerlendirmesinde bulundu.





Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de de yalnız kalmayacağını belirten Perinçek, Suriye ile dostluk ve iş birliğinin kaçınılmaz olduğunu savundu. Perinçek, “S-400’lerin gelişi o zaman esas anlamını kazanacaktır. Yeni dünyanın kuruluşunda Türkiye öncü konumda olacaktır” ifadesini kullandı.