Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar füze gibi: 10 kuruş arttı /12 Temmuz 2019 16:32

Dolar füze gibi: 10 kuruş arttı

Piyasalarda füze depremi... S-400'ün teslimatının başlamasının etkisi ile dolar gün içinde 5,67 TL'den 5,77 TL'ye kadar yükseldi. Türkiye saati ile 16:19'da yüzde 1,6 artan dolar 5,77 TL'den alıcı buldu. Borsa İstanbul yüzde 2,5 değer kaybetti. Gözler Amerika'dan gelecek açıklamalara çevrildi...

İşte ilk görüntü: S-400 füzeleri Ankara'da

SAMANYOLUHABER- Piyasaları S-400 füzesi vurdu. Haftanın son işlem gününe 5,67 TL'den başlayan dolar 5,77 TL'yi aştı. Borsa İstanbul'da banka hisseleri başta olmak üzere sert düşüşler var. 


S-400'ün teslimatının başlamasının etkisi ile dolar gün içinde 5,67 TL'den 5,77 TL'ye kadar yükseldi. Türkiye saati ile 16:19'da yüzde 1,6 artan dolar 5,77 TL'den alıcı buldu. 

Dolar S-400 teslimatının başlamasının etkisi ile gün içinde 10 kuruştan fazla arttı.

BORSA İSTANBUL YÜZDE 2,5 DEĞER KAYBETTİ

Euro ise yüzde 1,3 artarak 6,49 TL'ye yükseldi. Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi yüzde 2,5 değer kaybetti ve 97 bin puanın altına geriledi. Bankacılık endeksinde kayıp yüzde 4'e yaklaştı. 

Hazine'nin iki yıllık borçlanma maliyetini gösteren tahvil faizi ise yüzde 18,97'ye yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığı bu sabah yaptığı açıklamada, "S-400 sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Havalimanı'na intikaline bugün başlandı." ifadelerini kullanmıştı. 
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İşte ilk görüntü: S-400 füzeleri Ankara'da

İşte ilk görüntü: S-400 füzeleri Ankara'da

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